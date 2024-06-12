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13 yaşındaki kız annesini darp edip rehin aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta 13 yaşındaki bir kız çocuğu annesini darp edip babaannesiyle rehin aldı. Babaannesi çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken kızının şiddetine uğrayan anne baygınlık geçirdi. 

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlıkları bulunan 13 yaşındaki Tuanna S., evde anne ve babaannesine kabusu yaşattı.

Kız annesini ve babaannesini rehin aldı.

13 yaşındaki kız, annesini darp edip rehin aldı - 1. Resim

ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Babannesi olayın ilk anında çevredekilerin yardımıyla evden çıkartılarak kurtarıldı. Annesini rehin alan Tuanna S., annesine evde şiddet uygulayarak kısa süre baygınlık geçirmesine sebep oldu.

13 yaşındaki kız, annesini darp edip rehin aldı - 2. Resim

TUANNA İNTİHARA KALKIŞTI

İntihara da kalkışan Tuanna S., bu sırada evdeki eşyaları pencereden attı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği durdurdu.

13 yaşındaki kız, annesini darp edip rehin aldı - 3. Resim

KALKANLA EVE GİRDİLER

Yaklaşık 1.5 saat boyunca yapılan ikna çabaları sonuçsuz kalınca ekipler kalkan yardımıyla eve girmeyi başardı.

13 yaşındaki kız, annesini darp edip rehin aldı - 4. Resim

Tuanna S. etkisiz hale getirilirken yüzü morluk ve şişlikler içinde kalan annesi ile birlikte hastaneyi kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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