13 yaşındaki kız annesini darp edip rehin aldı

Erzurum'da 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürdü! Sebebi duyanları şoke etti

Erzurum'da 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürdü! Sebebi duyanları şoke etti

Zonguldak'ta 13 yaşındaki bir kız çocuğu annesini darp edip babaannesiyle rehin aldı. Babaannesi çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken kızının şiddetine uğrayan anne baygınlık geçirdi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlıkları bulunan 13 yaşındaki Tuanna S., evde anne ve babaannesine kabusu yaşattı.

Kız annesini ve babaannesini rehin aldı.

ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Babannesi olayın ilk anında çevredekilerin yardımıyla evden çıkartılarak kurtarıldı. Annesini rehin alan Tuanna S., annesine evde şiddet uygulayarak kısa süre baygınlık geçirmesine sebep oldu.

TUANNA İNTİHARA KALKIŞTI

İntihara da kalkışan Tuanna S., bu sırada evdeki eşyaları pencereden attı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği durdurdu.

KALKANLA EVE GİRDİLER

Yaklaşık 1.5 saat boyunca yapılan ikna çabaları sonuçsuz kalınca ekipler kalkan yardımıyla eve girmeyi başardı.

Tuanna S. etkisiz hale getirilirken yüzü morluk ve şişlikler içinde kalan annesi ile birlikte hastaneyi kaldırıldı.