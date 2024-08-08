Henüz 13 yaşındaydı! Yüzmek için girdiği dereden cansız bedeni çıkarıldı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bilecik’te balık tutmak için geldiği Göynük deresinde yüzmek isteyen 13 yaşındaki çocuk boğuldu
Sakarya'nın Geyve ilçesinden Bilecik merkez Medetli köyüne ailesi ile birlikte 13 yaşındaki Yiğit Çakmak, Göynük deresine balık tutmaya girdi.
BALIK TUTMAYA GİTMİŞ
Sığ bir yerde balık tutan çocuk, ardından 5 metrekarelik bir alan olan derin yerde yüzmek istedi. Suya atlayan çocuk bir daha sudan çıkamadı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni sudan çıkarılırken otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yiğit Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün ikindi vakti Geyve Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı