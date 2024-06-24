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Her an deprem üretebilir! Deliler fayı için harekete geçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Her an deprem üretebilir! Deliler fayı için harekete geçildi
Deprem, Afad, Fay Hattı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Deprem üretmeye hazır yeni fay hattı bulundu! Sivas'tan Kayseri'ye uzanan Deliler Fayı için harekete geçildi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremle "Asrın Felaketini" yaşayan Türkiye hemen hemen her gün yeni şiddetli artçılarla sallanmaya devam ediyor. İstanbul'u etkileyebilecek olası Marmara Depremi'nin gerçekleşeceği zaman korkuyla beklenirken, deprem üretmeye hazır yeni fay hattı bulundu.

Sivas'tan Kayseri'ye uzanan Deliler Fayı için AFAD başta olmak üzere uzmanlar harekete geçti.

Her an deprem üretebilir! Deliler fayı için harekete geçildi - 1. Resim

AFAD VE UZMANLAR HAREKETE GEÇTİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkisinde AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismoloji (Depremler oluştuktan çok sonra eski deprem izlerinin araştırılması) çalışmasına destek verdi. Bölgede yer radarı ve dronla kapsamlı jeofizik çalışması yapıldı.

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAYLARI KONTROL EDİLİYOR

Bölgede inceleme yapan ve açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Koçbulut, "Bir haftadır çalışmamız devam ediyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi başlıklı bir çalışmadır. Bu çalışmayı AFAD, MTA, Belediyeler Birliği ve TÜBİTAK destekliyor, 14 projeden oluşan büyük bir proje." ifadelerini kullandı.

Her an deprem üretebilir! Deliler fayı için harekete geçildi - 2. Resim

SİVAS'TA BAŞLAYIP KAYSERİ'YE UZANIYOR

Sivas'tan başlayıp, Tecer, Altınyayla, Gemerek, Sarıoğlan, Bünyan ve Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı'nı çalıştıklarını bildiren Koçbulut, "Bu fayın paleosismolojik özelliklerini ortaya koymak maksadıyla bu işi yapıyoruz. Öncelikle bu fay boyunca 1/25000 harita yapıyoruz, tektonik haritayı ortaya çıkarıyoruz. Daha sonra bu harita üzerinde dron ile uçuşlar gerçekleştirip, daha detaylı haritalar üretiyoruz. Bunlar üzerinde açacağımız hendek yerini belirledikten sonra radar ve jeofizik yöntemiyle fayın burada olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Bunları belirleyip, olumlu sonuçlar aldıktan sonra kazıya karar veriyoruz." ifadelerini kullandı.

OLABİLECEK DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ TESPİT EDİLECEK

Projenin 2 yıl süreceğini, ön çalışmalar, seminerler ve bilgilendirmelerden sonra saha ve arazi çalışmalarının başlayacağını belirten Koçbulut, şöyle devam etti:

Her an deprem üretebilir! Deliler fayı için harekete geçildi - 3. Resim

"MTA'nın yaptığı aktif fayı arazide takip ediyoruz, MTA güzel diri fay haritaları üretiyor, gittiğimiz her yerde de kazılarla doğruluğunu kanıtlıyoruz. Bunun revizyonunu da yapıyoruz. Sağ tarafta bozuşmuş malzemeyi görüyoruz, sol tarafta ise karasal birimleri görüyoruz. Jeolojik anlamda bunların böyle karşı karşıya gelmesi sadece fay ile olur. Deliler Fayı'nın Sarıoğlan segmentinin şu andaki verilere göre, ters bileşenli fay olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra buranın bir kesiti çizilecek, örnekleme yapılacak, bu sonuç çıktığında bu fayın kayma hızı, deprem üretme aralığı ortaya çıkacak, bundan sonra yorum yapabileceğiz."

Koçbulut, yaptığı açıklamada, fayın hangi periyotlarda deprem üretebileceği ve depremin büyüklüğünün ne kadar olacağı gibi konularda inceleme yaptıklarını söyledi.

Deliler Fayı'nın bilinen bir fay olduğunu ve yeniden keşfedilmediğini vurgulayan Koçbulut, projede fayın yapısal, kinematik (hareket) ve paleosismolojik özelliklerini araştırdıklarını vurguladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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