Haberler > Gündem > Her öğrenciye ücretsiz devlet desteği, yarım asırlık tecrübe: İhlas Vakfı Yurtları avantajlarıyla dikkat çekiyor

Her öğrenciye ücretsiz devlet desteği, yarım asırlık tecrübe: İhlas Vakfı Yurtları avantajlarıyla dikkat çekiyor

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Gençlik Spor Bakanlığı tarafından desteklenen yurtlar arasında dikkat çeken kurumların başında ise İhlas Vakfı Yurtları geliyor. TGRT Haber'e misafir olan İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın 2025 yılı yurt ücretlerini açıkladı. Aydın, vakfın yurtlarına kaydolan her öğrenciye sunduğu ücretsiz devlet desteği başta olmak üzere pek çok avantajı tek tek anlattı. İşte İhlas Vakfı Yurtları hakkında merak edilenler...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla aileler ve öğrenciler yurt arayışına girdi.

Bu kritik dönemde her genç eve çıkmak istiyor. Ancak ev kiralarının yüksek oluşu, ev sahiplerinin öğrencilere ev kiralamak istememesi veya fahiş kiralar talep etmesi, ayrıca eve çıkmanın ek masrafları pek çok kimseyi yurtlara yönlendiriyor.

Gençlik Spor Bakanlığı ile ortak çalışan, 1975 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışında pek çok sivil toplum çalışmasına imza atan İhlas Vakfı ailelerin öncelik verdiği kurumların başında geliyor.        

Kamu yararına çalışan vakıf statüsündeki İhlas Vakfı, sağladığı devlet desteği imkânıyla hem ekonomik açıdan hem de 50 yıllık tecrübesiyle öne çıkıyor. 

TGRT Haber'de Cem Küçük'ün misafiri olan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın yurtların avantajlarını anlattı.

Her öğrenciye ücretsiz devlet desteği! İhlas Vakfı Yurtları avantajlarıyla dikkat çekiyor - 1. Resim

"7 - 8 BİN LİRA DEVLET DESTEĞİ OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Aydın, bu yılki devlet desteğinin 7-8 bin lira olacağını, bu sayede yurt ücretlerinin yarı yarıya indiğini ifade etti. İşte Aydın'dan İhlas Vakfı Yurtları hakkında dikkat çeken bilgiler:

"İhlas Vakfı kamu yararına çalışan vakıf statüsünde. Bundan dolayı yurtlarımızda kalan öğrencilerimize devlet beslenme ve barınma yardımı veriyor. Geçen sene aylık devlet desteği 5 bin 700 liraydı. Her ay yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin hesabına devlet tarafından yatırılıyordu. Bu sene de 7 - 8 bin lira devlet desteği olacağını öngörüyoruz."

"ÖĞRENCİLER FARKLI İLLERDEKİ YURTLARIMIZA GİDİP KALABİLİYOR"

‘‘İstanbul’da 3, Ankara’da 3, Konya ve Samsun’da 2’şer tane olmak üzere toplam 35 adet yurdumuz var. Birçok şehrimizde yurtlarımız mevcut. Mesela Bahçelievler Yurdumuzda 3 öğün yemek hizmeti var.

Her öğrenciye ücretsiz devlet desteği, yarım asırlık tecrübe: İhlas Vakfı Yurtları avantajlarıyla dikkat çekiyor - 2. Resim

Ders çalışmak için etüt salonlarımız var. Öğrencilerimizi piknik gibi aktivitelere götürüyoruz. Turistik ve tarihi yerlerde geziler düzenliyoruz. Kardeş yurt projemizle yurtlarımızda kalan öğrenciler farklı illerdeki yurtlarımıza gidip kalabiliyor.

Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla seminerler düzenliyoruz. Öğrencilerin eğitim döneminde ihtiyaçların karşılanacağı hizmetleri sağlıyoruz.

Bizim yurtlarımız öğrencilerin güvenle kalabileceği yerlerdir. Veliler çocuklarını güvenle yurtlarımıza gönderebilirler. Kendi evlatlarımıza nasıl bakıyorsak yurtlarımızda kalan öğrencilere de aynı gözle bakıyoruz.

İhlas Vakfı yurtlarına başvurmak için web sitemizden ve telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirler.

Öğrenciler ve veliler yurtlarımızı ziyaret ederek yatakhaneleri, yemekhaneleri, etüt salonlarını görebilirler. Yurt arayışında olanları bekliyoruz’’

Her öğrenciye ücretsiz devlet desteği! İhlas Vakfı Yurtları avantajlarıyla dikkat çekiyor - 2. Resim

İHLAS VAKFI YURTLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın denetimlerine açık ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyet yürüten yurtlar aileler için evlatlarını güvenle teslim edebilecekleri yurtların başında geliyor.

Büyük şehirlerde bulunan yurtların iletişim bilgileri İhlas Vakfı'nın internet sitesinde şu şekilde yer alıyor:

  1. ADANA    0322 352 49 77    Hanedan Mah. Karacaoğlan Sok. No:102 Seyhan/ADANA
  2. AFYONKARAHİSAR / SİNANPAŞA    0505 387 95 05    Öğretmenler Mah. Cumhuriyet Cad. No 26/2 Sinanpaşa/Afyonkarahisar
  3. ANKARA / GÖLBAŞI    0312 485 37 00    Bahçelievler Mah. 289/1 Sok. No:9 Gölbaşı/ANKARA
  4. ANKARA/ MALTEPE    0312 230 27 16    Maltepe Mah. Özveren Cad. No:8/1 Çankaya/ANKARA
  5. ANKARA/ KEÇİÖREN    0549 870 48 78    Aşağıeğlence Mah. Korkmazlar Sok. No:1 Keçiören/ANKARA
  6. ANTALYA    0242 504 34 34    Kültür Mah. 3859 Sok. No:10 Kepez/ANTALYA
  7. BALIKESİR    0266 221 44 67    Merkez Kasaplar Mah. 23 Soma Sok. No:127 A/1 Altıeylül/BALIKESİR
  8. BALIKESİR / EDREMİT    0266 373 21 22    Hacıtuğrul Mah. Dede Sok. No:4 Edremit/BALIKESİR
  9. BİLECİK    0228 212 85 55    Bahçelievler Mah. Hürriyet Cad. No:39 Merkez/BİLECİK
  10. BOLU    0374 217 76 64    Bahçelievler Mah. Karanfil Sok. No:16 Merkez/BOLU
  11. BURSA    0224 451 64 24    Barış Mah. Nilüfer Hatun Cad. Petek Sok. No:7 Nilüfer/BURSA
  12. BURSA / GÖRÜKLE    0224 483 40 60    Dumlupınar Mah. Altınbaşak Cad. No:18 Görükle/BURSA
  13. ÇORUM    0552 215 07 04    Kale Mah. Uğur Mumcu Cad. No:96 Çorum/Merkez
  14. DENİZLİ      0258 212 55 08    Mehmetçik Mah. 2556 Sok. No:22 Pamukkale/DENİZLİ
  15. DÜZCE    0380 512 00 36    Uzunmustafa Mh. 821. sokak NO:20 Merkez/DÜZCE
  16. EDİRNE    0284 235 25 31    İstasyon Mah. İris Sok. No:5  Merkez/EDİRNE
  17. ERZİNCAN    0446 223 65 22    Başbağlar Mah. 1410 Sok. No:11 Merkez/ERZİNCAN
  18. ESKİŞEHİR    0222 231 28 43    Büyükdere Mah. Dalgıç Sok. No:51 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
  19. ISPARTA    0246 260 22 00    Yedişehitler Mah. 2924 Sok. No:9 Merkez/ISPARTA
  20. İSTANBUL/ BAHÇELİEVLER    0212 451 53 80    Çobançeşme Mah. Fatih Cad. No:1 İhlas Koleji C-Blok Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
  21. İSTANBUL/ ÇAMLICA    0216 428 19 99    Küçük Çamlıca Mah. Çamlıbel Sok. No:3/2 Üsküdar/İSTANBUL
  22. İSTANBUL/ BEYLİKDÜZÜ    0212 876 09 67    Yakuplu Mah. 4 Sok. No:32 Beylikdüzü/İSTANBUL
  23. İZMİR    0553 424 1135    Atatürk Mah. 63 Sok. No:2 Buca/İZMİR
  24. KASTAMONU    0366 212 53 99    Kuzeykent Mah. Sardunya Sok. No:5 Merkez/KASTAMONU
  25. KAYSERİ    0352 220 09 99    Germir Mah. Avanos Cad. No: 159 Melikgazi/KAYSERİ
  26. KONYA / MERAM    0332 320 22 23    Havzan Mah. Babil Sokak No:40 Meram/KONYA
  27. KONYA / SELÇUKLU    0332 261 10 70    Beyhekim Mah. Harita Sok. No:6 Selçuklu/KONYA
  28. KÜTAHYA    0274 224 27 27    Meydan Mah. Devran Sokak No:6/1,2,3,4,5 Merkez/KÜTAHYA
  29. NİĞDE    0388 313 13 50    Ahmet Kuddusi Mah. Orhan Batı Sok. No:143 Bor/NİĞDE
  30. SAKARYA    0505 258 91 91    Kemalpaşa mah. 166. Sok. No:6 Serdivan/SAKARYA
  31. SAMSUN    0362 437 30 69    Körfez Mah. 5082 Sok. No: 6 Atakum/SAMSUN
  32. SAMSUN-2    0362 231 55 55    Yenimahalle Mah. 3106 Sok. No:10 Atakum/SAMSUN
  33. TRABZON    0462 329 05 55    2 Nolu Bostancı Mah. 3601 No.lu Sok. No:5 Ortahisar/TRABZON
  34. YOZGAT    0354 217 28 71    Şeyhosman Mah. Cemil Çiçek Cad. No:6/1 Merkez/YOZGAT
