Her öğrenciye ücretsiz devlet desteği, yarım asırlık tecrübe: İhlas Vakfı Yurtları avantajlarıyla dikkat çekiyor
Gençlik Spor Bakanlığı tarafından desteklenen yurtlar arasında dikkat çeken kurumların başında ise İhlas Vakfı Yurtları geliyor. TGRT Haber'e misafir olan İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın 2025 yılı yurt ücretlerini açıkladı. Aydın, vakfın yurtlarına kaydolan her öğrenciye sunduğu ücretsiz devlet desteği başta olmak üzere pek çok avantajı tek tek anlattı. İşte İhlas Vakfı Yurtları hakkında merak edilenler...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla aileler ve öğrenciler yurt arayışına girdi.
Bu kritik dönemde her genç eve çıkmak istiyor. Ancak ev kiralarının yüksek oluşu, ev sahiplerinin öğrencilere ev kiralamak istememesi veya fahiş kiralar talep etmesi, ayrıca eve çıkmanın ek masrafları pek çok kimseyi yurtlara yönlendiriyor.
Gençlik Spor Bakanlığı ile ortak çalışan, 1975 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışında pek çok sivil toplum çalışmasına imza atan İhlas Vakfı ailelerin öncelik verdiği kurumların başında geliyor.
Kamu yararına çalışan vakıf statüsündeki İhlas Vakfı, sağladığı devlet desteği imkânıyla hem ekonomik açıdan hem de 50 yıllık tecrübesiyle öne çıkıyor.
TGRT Haber'de Cem Küçük'ün misafiri olan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın yurtların avantajlarını anlattı.
"7 - 8 BİN LİRA DEVLET DESTEĞİ OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"
Aydın, bu yılki devlet desteğinin 7-8 bin lira olacağını, bu sayede yurt ücretlerinin yarı yarıya indiğini ifade etti. İşte Aydın'dan İhlas Vakfı Yurtları hakkında dikkat çeken bilgiler:
"İhlas Vakfı kamu yararına çalışan vakıf statüsünde. Bundan dolayı yurtlarımızda kalan öğrencilerimize devlet beslenme ve barınma yardımı veriyor. Geçen sene aylık devlet desteği 5 bin 700 liraydı. Her ay yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin hesabına devlet tarafından yatırılıyordu. Bu sene de 7 - 8 bin lira devlet desteği olacağını öngörüyoruz."
"ÖĞRENCİLER FARKLI İLLERDEKİ YURTLARIMIZA GİDİP KALABİLİYOR"
‘‘İstanbul’da 3, Ankara’da 3, Konya ve Samsun’da 2’şer tane olmak üzere toplam 35 adet yurdumuz var. Birçok şehrimizde yurtlarımız mevcut. Mesela Bahçelievler Yurdumuzda 3 öğün yemek hizmeti var.
Ders çalışmak için etüt salonlarımız var. Öğrencilerimizi piknik gibi aktivitelere götürüyoruz. Turistik ve tarihi yerlerde geziler düzenliyoruz. Kardeş yurt projemizle yurtlarımızda kalan öğrenciler farklı illerdeki yurtlarımıza gidip kalabiliyor.
Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla seminerler düzenliyoruz. Öğrencilerin eğitim döneminde ihtiyaçların karşılanacağı hizmetleri sağlıyoruz.
Bizim yurtlarımız öğrencilerin güvenle kalabileceği yerlerdir. Veliler çocuklarını güvenle yurtlarımıza gönderebilirler. Kendi evlatlarımıza nasıl bakıyorsak yurtlarımızda kalan öğrencilere de aynı gözle bakıyoruz.
İhlas Vakfı yurtlarına başvurmak için web sitemizden ve telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirler.
Öğrenciler ve veliler yurtlarımızı ziyaret ederek yatakhaneleri, yemekhaneleri, etüt salonlarını görebilirler. Yurt arayışında olanları bekliyoruz’’
İHLAS VAKFI YURTLARI
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın denetimlerine açık ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyet yürüten yurtlar aileler için evlatlarını güvenle teslim edebilecekleri yurtların başında geliyor.
Büyük şehirlerde bulunan yurtların iletişim bilgileri İhlas Vakfı'nın internet sitesinde şu şekilde yer alıyor:
- ADANA 0322 352 49 77 Hanedan Mah. Karacaoğlan Sok. No:102 Seyhan/ADANA
- AFYONKARAHİSAR / SİNANPAŞA 0505 387 95 05 Öğretmenler Mah. Cumhuriyet Cad. No 26/2 Sinanpaşa/Afyonkarahisar
- ANKARA / GÖLBAŞI 0312 485 37 00 Bahçelievler Mah. 289/1 Sok. No:9 Gölbaşı/ANKARA
- ANKARA/ MALTEPE 0312 230 27 16 Maltepe Mah. Özveren Cad. No:8/1 Çankaya/ANKARA
- ANKARA/ KEÇİÖREN 0549 870 48 78 Aşağıeğlence Mah. Korkmazlar Sok. No:1 Keçiören/ANKARA
- ANTALYA 0242 504 34 34 Kültür Mah. 3859 Sok. No:10 Kepez/ANTALYA
- BALIKESİR 0266 221 44 67 Merkez Kasaplar Mah. 23 Soma Sok. No:127 A/1 Altıeylül/BALIKESİR
- BALIKESİR / EDREMİT 0266 373 21 22 Hacıtuğrul Mah. Dede Sok. No:4 Edremit/BALIKESİR
- BİLECİK 0228 212 85 55 Bahçelievler Mah. Hürriyet Cad. No:39 Merkez/BİLECİK
- BOLU 0374 217 76 64 Bahçelievler Mah. Karanfil Sok. No:16 Merkez/BOLU
- BURSA 0224 451 64 24 Barış Mah. Nilüfer Hatun Cad. Petek Sok. No:7 Nilüfer/BURSA
- BURSA / GÖRÜKLE 0224 483 40 60 Dumlupınar Mah. Altınbaşak Cad. No:18 Görükle/BURSA
- ÇORUM 0552 215 07 04 Kale Mah. Uğur Mumcu Cad. No:96 Çorum/Merkez
- DENİZLİ 0258 212 55 08 Mehmetçik Mah. 2556 Sok. No:22 Pamukkale/DENİZLİ
- DÜZCE 0380 512 00 36 Uzunmustafa Mh. 821. sokak NO:20 Merkez/DÜZCE
- EDİRNE 0284 235 25 31 İstasyon Mah. İris Sok. No:5 Merkez/EDİRNE
- ERZİNCAN 0446 223 65 22 Başbağlar Mah. 1410 Sok. No:11 Merkez/ERZİNCAN
- ESKİŞEHİR 0222 231 28 43 Büyükdere Mah. Dalgıç Sok. No:51 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
- ISPARTA 0246 260 22 00 Yedişehitler Mah. 2924 Sok. No:9 Merkez/ISPARTA
- İSTANBUL/ BAHÇELİEVLER 0212 451 53 80 Çobançeşme Mah. Fatih Cad. No:1 İhlas Koleji C-Blok Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
- İSTANBUL/ ÇAMLICA 0216 428 19 99 Küçük Çamlıca Mah. Çamlıbel Sok. No:3/2 Üsküdar/İSTANBUL
- İSTANBUL/ BEYLİKDÜZÜ 0212 876 09 67 Yakuplu Mah. 4 Sok. No:32 Beylikdüzü/İSTANBUL
- İZMİR 0553 424 1135 Atatürk Mah. 63 Sok. No:2 Buca/İZMİR
- KASTAMONU 0366 212 53 99 Kuzeykent Mah. Sardunya Sok. No:5 Merkez/KASTAMONU
- KAYSERİ 0352 220 09 99 Germir Mah. Avanos Cad. No: 159 Melikgazi/KAYSERİ
- KONYA / MERAM 0332 320 22 23 Havzan Mah. Babil Sokak No:40 Meram/KONYA
- KONYA / SELÇUKLU 0332 261 10 70 Beyhekim Mah. Harita Sok. No:6 Selçuklu/KONYA
- KÜTAHYA 0274 224 27 27 Meydan Mah. Devran Sokak No:6/1,2,3,4,5 Merkez/KÜTAHYA
- NİĞDE 0388 313 13 50 Ahmet Kuddusi Mah. Orhan Batı Sok. No:143 Bor/NİĞDE
- SAKARYA 0505 258 91 91 Kemalpaşa mah. 166. Sok. No:6 Serdivan/SAKARYA
- SAMSUN 0362 437 30 69 Körfez Mah. 5082 Sok. No: 6 Atakum/SAMSUN
- SAMSUN-2 0362 231 55 55 Yenimahalle Mah. 3106 Sok. No:10 Atakum/SAMSUN
- TRABZON 0462 329 05 55 2 Nolu Bostancı Mah. 3601 No.lu Sok. No:5 Ortahisar/TRABZON
- YOZGAT 0354 217 28 71 Şeyhosman Mah. Cemil Çiçek Cad. No:6/1 Merkez/YOZGAT