Her öğrenciye ücretsiz devlet desteği, yarım asırlık tecrübe: İhlas Vakfı Yurtları avantajlarıyla dikkat çekiyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla aileler ve öğrenciler yurt arayışına girdi.

Bu kritik dönemde her genç eve çıkmak istiyor. Ancak ev kiralarının yüksek oluşu, ev sahiplerinin öğrencilere ev kiralamak istememesi veya fahiş kiralar talep etmesi, ayrıca eve çıkmanın ek masrafları pek çok kimseyi yurtlara yönlendiriyor.

Gençlik Spor Bakanlığı ile ortak çalışan, 1975 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışında pek çok sivil toplum çalışmasına imza atan İhlas Vakfı ailelerin öncelik verdiği kurumların başında geliyor.

Kamu yararına çalışan vakıf statüsündeki İhlas Vakfı, sağladığı devlet desteği imkânıyla hem ekonomik açıdan hem de 50 yıllık tecrübesiyle öne çıkıyor.

TGRT Haber'de Cem Küçük'ün misafiri olan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın yurtların avantajlarını anlattı.

"7 - 8 BİN LİRA DEVLET DESTEĞİ OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Aydın, bu yılki devlet desteğinin 7-8 bin lira olacağını, bu sayede yurt ücretlerinin yarı yarıya indiğini ifade etti. İşte Aydın'dan İhlas Vakfı Yurtları hakkında dikkat çeken bilgiler:

"İhlas Vakfı kamu yararına çalışan vakıf statüsünde. Bundan dolayı yurtlarımızda kalan öğrencilerimize devlet beslenme ve barınma yardımı veriyor. Geçen sene aylık devlet desteği 5 bin 700 liraydı. Her ay yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin hesabına devlet tarafından yatırılıyordu. Bu sene de 7 - 8 bin lira devlet desteği olacağını öngörüyoruz."

"ÖĞRENCİLER FARKLI İLLERDEKİ YURTLARIMIZA GİDİP KALABİLİYOR"

‘‘İstanbul’da 3, Ankara’da 3, Konya ve Samsun’da 2’şer tane olmak üzere toplam 35 adet yurdumuz var. Birçok şehrimizde yurtlarımız mevcut. Mesela Bahçelievler Yurdumuzda 3 öğün yemek hizmeti var.

Ders çalışmak için etüt salonlarımız var. Öğrencilerimizi piknik gibi aktivitelere götürüyoruz. Turistik ve tarihi yerlerde geziler düzenliyoruz. Kardeş yurt projemizle yurtlarımızda kalan öğrenciler farklı illerdeki yurtlarımıza gidip kalabiliyor.

Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla seminerler düzenliyoruz. Öğrencilerin eğitim döneminde ihtiyaçların karşılanacağı hizmetleri sağlıyoruz.

Bizim yurtlarımız öğrencilerin güvenle kalabileceği yerlerdir. Veliler çocuklarını güvenle yurtlarımıza gönderebilirler. Kendi evlatlarımıza nasıl bakıyorsak yurtlarımızda kalan öğrencilere de aynı gözle bakıyoruz.

İhlas Vakfı yurtlarına başvurmak için web sitemizden ve telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirler.

Öğrenciler ve veliler yurtlarımızı ziyaret ederek yatakhaneleri, yemekhaneleri, etüt salonlarını görebilirler. Yurt arayışında olanları bekliyoruz’’

İHLAS VAKFI YURTLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın denetimlerine açık ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyet yürüten yurtlar aileler için evlatlarını güvenle teslim edebilecekleri yurtların başında geliyor.

Büyük şehirlerde bulunan yurtların iletişim bilgileri İhlas Vakfı'nın internet sitesinde şu şekilde yer alıyor: