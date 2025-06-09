Yetimler İhlâs Vakfı ile güldü! Altı ülkede kurban kesimi yapıldı

Vekâletle yurt içi ve yurt dışında kurban kesim ve dağıtımı yapan İhlâs Vakfı, bu yıl da binlerce yetim ve garibin yüzünü güldürdü.

HABER MERKEZİ - Yıllardır hayırseverlerin maddi ve manevi desteğiyle büyüyen İhlâs Vakfı; altı ülkede kurban organizasyonu düzenledi. Dağıtılan kurban etleriyle yüzleri gülen zor durumdaki Müslümanlar, Türkiye’ye hayır dualarını gönderdi.

Kurban kesim ve dağıtım organizasyonları hakkında bilgi veren İhlâs Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın “Vakfımız bu sene Somali, Çad, Uganda, Tanzanya, Afganistan ve Hindistan’da hizmet verdi. Kurbanlık hayvanların alımında, kesiminde ve elde edilen etlerin dağıtımında çok titiz davrandık. Kapak atmış iki yaşını doldurmuş, kurbanlık vasıflara haiz olan hayvanları seçerek aldık, kestik ve dağıttık” dedi.

HAZIRLIKLARIMIZ RAMAZANLA BAŞLADI

Kurban hazırlıklarına Ramazan Bayramı ile başladıklarını belirten Aydın “Kurbanlık hayvanların alımı ve seçimi için 15 vakıf görevlisini Somali, Çad, Uganda, Afganistan ve Hindistan’a gönderdik. Arkadaşlarımız; vekâletlerini veren kurban sahipleri adına titizlikle hayvanları satın aldılar. Sonra vekâlet sahiplerinin isimlerini tek tek okuyarak kasabı vekil ettiler, kasap da ‘Aldım, kabul ettim’ deyip, tekbir getirerek ve ‘Bismillahi Allahü Ekber’ diyerek kurbanları kesti” şeklinde konuştu.

Kurban etlerinin dağıtımı ile ilgili de bilgi veren Mahmut Kemal Aydın “Kurban etlerini yurt dışında yetimhanelere dağıtıyoruz. Mesela Afrika’daki çeşitli ülkelerdeki medreselere ve Kur’ân-ı kerim kurslarına ve buralardaki ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Aynı şekilde Afganistan’da kendi yaptığımız eğitim külliyeleri var. Bu külliyelerde okuyan öğrencilerimize ve ailelerine kurban etlerini dağıtıyoruz. Hindistan’da fakir fukaraya ve civar beldelerdeki medreselere veriyoruz” diye konuştu.

VİDEO GÖNDERİYORUZ

Kesim esnasında vekâlet sahibinin isminin okunarak kasaba vekâlet verildiği ve kurbanın kesildiği anın video kaydının alındığını belirten Aydın “Bu videolar bayramdan sonra bir hafta içerisinde bağışçılara ulaştırılacak. Kurban vekâletlerini İhlâs Vakfına vererek yetim ve ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin gülmesine vesile olan bütün bağışçılara canıgönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.