Hızla gelen otomobil minibüse çarptı! 1 yolcu camdan fırladı, çok sayıda yaralı var

Bursa’da hızla gelen otomobil, minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir yolcu camdan fırlarken, 10 kişinin yaralandı. Kaza anı anbean kameraya yansıdı.

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Bursa'da aşırı hızın yol açtığı dikkat çeken bir trafik kazası yaşandı. Hızla gelen bir otomobilin çarptığı yolcu minibüsünden 1 kişi camdan fırladı. Çok sayıda kişinin yaralandığı kaza anbean kaydedildi.

OTOMOBİL MİNİBÜSE ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre kaza, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi 9. Sokak üzerinde meydana geldi. Arif D. idaresindeki 16 BAD plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken ‘Dur’ tabelasına uyumayan Mustafa K. idaresindeki 16 M 10288 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

1 KİŞİ CAMDAN FIRLADI

Kazanın etkisiyle minibüs yedek parça satan dükkana dalarken, bir yolcu camdan fırladı. 10 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

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İhbar üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan, dükkan sahipleri aynı bölgede çok sayıda kaza olduğunu belirtirken, yetkililerden hız düşürücü unsurların olmasını talep etti.