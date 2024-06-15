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Feci kazada otomobil alev topuna döndü: 1 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Feci kazada otomobil alev topuna döndü: 1 kişi hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çankırı'da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle alev topuna döndü.

Çankırı’nın Yapraklı ilçesi Kıvçak mevkiinde sürücüleri öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil ile hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası Tofaş marka otomobil alevlere teslim oldu.

Feci kazada otomobil alev topuna döndü: 1 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede araç içerisindeki kimliği tespit edilemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı H.G. (64) ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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