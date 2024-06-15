Feci kazada otomobil alev topuna döndü: 1 kişi hayatını kaybetti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Çankırı'da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle alev topuna döndü.
Çankırı’nın Yapraklı ilçesi Kıvçak mevkiinde sürücüleri öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil ile hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası Tofaş marka otomobil alevlere teslim oldu.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede araç içerisindeki kimliği tespit edilemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı H.G. (64) ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı