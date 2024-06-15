Feci kazada otomobil alev topuna döndü: 1 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Haziran 2024 14:33 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 14:41 - Güncelleme:

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Çankırı'da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle alev topuna döndü.