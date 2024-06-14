Bayram trafiğinde zincirleme kaza! Ankara'da 3 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla otoyollarda trafik yoğunluğu arttı. Bayram trafiğinde Ankara'da zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı var.

Kurban Bayramı tatili bu yıl, milyonlarca öğrenicinin karnesini aldığı döneme girdi. Öğrencilerin yaz tatilinin ve 9 günlük bayram tatilinin aynı günde başlaması otoyollarda trafik yoğunluğunu katladı. Bayram trafiğinde yetkililerin tüm uyarılarına rağmen trafik kazaları yaşanmaya devam ediyor. Ankara'da 3 araç birbirine girdi. Çok sayıda kişi yaralandı.

ANKARA'DA ZİNCİRLEME KAZA

Kaza, Çankırı Bulvarı Karacakaya Kavşağı Kalecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 araç birbirine çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Ankara Kalecik istikameti trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.