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Araç alacaklar dikkat! Yeni vergi paketinde "ÖTV" detayı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Araç alacaklar dikkat! Yeni vergi paketinde &quot;ÖTV&quot; detayı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti tarafından hazırlanan yeni vergi paketinin taslağı tamamlandı. Yeni vergi paketinde ÖTV’siz araç alacakları yakından ilgilendiren önemli bir detay da yer aldı. Yen vergi paketiyle ÖTV indirim kısıtlaması da gündemde.

AK Parti ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 226 milyar TL’yi bulan vergi geliri beklentisiyle hazırladığı bir süredir üzerinde çalıştığı vergi paketi taslağı tamamlandı. Bayramdan sonra Meclis Başkanlığına sunulacak ve yaklaşık 60 madde olması beklenen teklifte “asgari kurumlar vergisinin yanı sıra doktor, diş hekimi, mali müşavir vs. gibi mesleklere vergi getirilmesi gündemde. Pakette aynı zamanda ÖTV'siz araç almayı planlayanları ilgilendiren önemli bir detay olduğu ortaya çıktı. 

ÖTV'DE İSTİSNA SÜRESİ UZUYOR

Sıfır otomobil satışında alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) için engelli vatandaşlar muaf tutuluyor. Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan vatandaşlardan 5 yılda bir kez olmak üzere ÖTV alınmıyor. 

Hazine Bakanlığı'nın çalışmasına göre, ÖTV muafiyeti nedeniyle vazgeçilen ÖTV tutarı 2024’te 54,8 milyar TL, KDV tutarı da 10,9 milyar TL oldu. 2024 yılının ilk 5 ayında satılan araçların yaklaşık yüzde 30’u ÖTV muafiyetiyle satıldı. Bu durum sonrası bakanlık harekete geçti. Yeni vergi paketi taslak çalışmasında istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi öngörülüyor.

MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENEBİLİR

Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci, konuyla ilgili X hesabında paylaşım yaptı.

Özpeynirci şu ifadelere yer verdi:

“Mart sonunda olabileceğini aktarmıştım Taslak aşamasındaki yeni vergi paketinde ÖTV muafiyetli otomobil alma istisnasından yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi öngörülüyor.”

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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