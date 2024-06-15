Özgür Özel'den yeni vergi paketine tepki: Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı mesajında Cumhurbaşkanlığı kabinesini hedef aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TBMM'ye sunulacağını duyurduğu yeni vergi paketine eleştiri getiren Özel, "Cumhurbaşkanlığı kabinesi ise vergide adaleti sağlayacağına, asgari ücreti artırmama fikrinden vazgeçeceğine, en düşük emekli maaşını artıracağına, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenlemelerin hazırlığını yapmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını duyurduğu yeni vergi paketini konuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'na yönelik verdiği mesajda Cumhurbaşkanlığı kabinesini yeni vergi düzenlemesi konusunda hedef aldı.

"ZENGİNİ DAHA ZENGİN, YOKSULU DAHA YOKSUL YAPACAK"

31 Mart yerel seçimini hatırlatan Özel, Meclis'e sunulacak yeni vergi paketine yönelik, "31 Mart yerel seçimlerinde siyasi ve ekonomik tercihleri halkın onayını alamayan Cumhurbaşkanlığı kabinesi ise vergide adaleti sağlayacağına, asgari ücreti artırmama fikrinden vazgeçeceğine, en düşük emekli maaşını artıracağına, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenlemelerin hazırlığını yapmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

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ÖZEL'DEN SİYASETTE NORAMALLEŞME MESAJI

Siyasette normalleşmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Özgür Özel, "Türkiye'nin normalleşmesi, siyasetin rotasının yeniden millete çevrilmesini, siyasetin gündeminin sadece halkın gündemi etrafında şekillenmesini gerektirmektedir. Son seçimlerin birinci partisi olarak, normalleşme sürecinde önemsediğimiz asıl mesele budur" ifadelerine yer erdi.