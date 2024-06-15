Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Özgür Özel'den yeni vergi paketine tepki: Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak

Özgür Özel'den yeni vergi paketine tepki: Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Özgür Özel&#039;den yeni vergi paketine tepki: Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak

Ekonomi Haberleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı mesajında Cumhurbaşkanlığı kabinesini hedef aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TBMM'ye sunulacağını duyurduğu yeni vergi paketine eleştiri getiren Özel, "Cumhurbaşkanlığı kabinesi ise vergide adaleti sağlayacağına, asgari ücreti artırmama fikrinden vazgeçeceğine, en düşük emekli maaşını artıracağına, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenlemelerin hazırlığını yapmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını duyurduğu yeni vergi paketini konuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'na yönelik verdiği mesajda Cumhurbaşkanlığı kabinesini yeni vergi düzenlemesi konusunda hedef aldı.

"ZENGİNİ DAHA ZENGİN, YOKSULU DAHA YOKSUL YAPACAK"

31 Mart yerel seçimini hatırlatan Özel, Meclis'e sunulacak yeni vergi paketine yönelik, "31 Mart yerel seçimlerinde siyasi ve ekonomik tercihleri halkın onayını alamayan Cumhurbaşkanlığı kabinesi ise vergide adaleti sağlayacağına, asgari ücreti artırmama fikrinden vazgeçeceğine, en düşük emekli maaşını artıracağına, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenlemelerin hazırlığını yapmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZEL'DEN SİYASETTE NORAMALLEŞME MESAJI

Siyasette normalleşmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Özgür Özel, "Türkiye'nin normalleşmesi, siyasetin rotasının yeniden millete çevrilmesini, siyasetin gündeminin sadece halkın gündemi etrafında şekillenmesini gerektirmektedir. Son seçimlerin birinci partisi olarak, normalleşme sürecinde önemsediğimiz asıl mesele budur" ifadelerine yer erdi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Bayram tatilinde hava trafiği yoğun! THY'den ek sefer ve gecikme açıklamasıİran ile Avrupa arasında mahkum takası! Toplu idamlardan sorumlu isim serbest bırakıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Araç alacaklar dikkat! Yeni vergi paketinde "ÖTV" detayı - EkonomiAraç alacaklar dikkat! Yeni vergi paketinde "ÖTV" detayıYatırımcılara gram altında geri sayım! İslam Memiş bayram sonrasını işaret etti - Ekonomiİslam Memiş bayram sonrasını işaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan faizde yeni adım atılacağını duyurdu - EkonomiErdoğan'dan yeni adım mesajı!İyi Parti'den yurt dışına çıkış harcına yönelik kanun teklifi - Ekonomiİyi Parti kanun teklifini Meclis'e ilettiKilosu 110 TL! Şirinevler'de ucuz baklava kuyruğu - EkonomiFiyatı duyan güneşin altında sıraya girdiBakan müjdeyi verdi! 887 milyon liralık SED ödemesi bugün hesaplarda - EkonomiBakan müjdeyi verdi! Paralar bugün hesaplarda
Sonraki Haber Yükleniyor...