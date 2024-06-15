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Cumhurbaşkanı Erdoğan faizde yeni adım atılacağını duyurdu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan faizde yeni adım atılacağını duyurdu

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki ekonomik gidişata ve yüzde 75 seviyelerine yükselen enflasyona yönelik değerlendirmede bulundu. "Ama bütün mesele yine geliyor, faiz olayına dayanıyor" diyen Erdoğan, "İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız" ifadelerine yer vererek faizde yeni bir hamle yapılacağına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya ve İtalya ziyaretleri dönüşünde Türkiye'nin ekonomik gidişatına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllarda hızla artan enflasyon üzerine gazetecilere konuşan Erdoğan, fahiş fiyat artışlarına tepki gösterdi ve fırsatçılara taviz verilmeyeceğini belirtti.

ENFLASYON AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Ekonomide istikrara yönelik açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ama bütün mesele yine geliyor, faiz olayına dayanıyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca Erdoğan, faizle ilgili yeni bir adım atılacağını "İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız" sözleriyle duyurmuş oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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