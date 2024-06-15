Cumhurbaşkanı Erdoğan faizde yeni adım atılacağını duyurdu

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 15 Haziran 2024 18:36 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 18:54 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki ekonomik gidişata ve yüzde 75 seviyelerine yükselen enflasyona yönelik değerlendirmede bulundu. "Ama bütün mesele yine geliyor, faiz olayına dayanıyor" diyen Erdoğan, "İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız" ifadelerine yer vererek faizde yeni bir hamle yapılacağına işaret etti.