Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayanlara göz açtırmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Fahiş fiyat artışlarına ve fırsatçılara taviz vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayanlara göz açtırmayacağız. Bu kritik süreci bir taraftan mali disiplini koruyup, kamuda tasarrufu teşvik ederek, diğer taraftan denetimleri artırarak hassasiyetle yürüteceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya ve İtalya ziyaretlerini ardından yurda döndü. Diplomasi trafiğinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, ekonomi konusunda önemli mesajlar verdi. Hayat pahalılığı ve fahiş fiyatlarla ilgili net konuşan Erdoğan, fırsatçılara göz açtırılmayacağını söyledi.

"BÜTÜN MESELE YİNE FAİZ OLAYINA DAYANIYOR"

"Enflasyonla ilgili uygulanan politikalarda hedefe doğru yaklaşıldığı görülüyor. Tam olarak rahatlama için hedef nedir?" sorusuna cevap veren Erdoğan, "Yılın son çeyreğini bekleyeceğiz. Yılın son çeyreğinde inşallah bunlar tam manasıyla görünecek. Şu anda işi sıkı tutuyoruz. Ama bütün mesele yine geliyor, faiz olayına dayanıyor. İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız." dedi.

"REZERVLERDEKİ ARTIŞ DEVAM EDECEK"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Nitekim ekonomide dengelenmeye yönelik politikalar meyvelerini veriyor. Cari işlemler açığı önemli ölçüde azaldı. Mayıs itibarıyla yıllık ihracatımız 260 milyar doları aştı. İthalatımızdaki düşüş aynı şekilde sürüyor. Merkez Bankası rezervlerimiz 146,2 milyar dolarla tarihimizin en yüksek seviyesine çıktı. Rezervlerdeki artış devam edecek.

"MİLLETİN EKMEĞİNE KAN DOĞRAYANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Hayat pahalılığını tetikleyen sebeplerden olan fahiş fiyat artışları ve fırsatçılıkla mücadelemizden de taviz vermiyoruz. Milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayanlara göz açtırmayacağız. Bu kritik süreci bir taraftan mali disiplini koruyup, kamuda tasarrufu teşvik ederek, diğer taraftan denetimleri artırarak hassasiyetle yürüteceğiz."