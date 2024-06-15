İyi Parti'den yurt dışına çıkış harcına yönelik kanun teklifi

Yurt dışına çıkış harcına yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı TBMM'ye sunulacak taslak çalışmasının ardından İyi Parti'den açıklama geldi. Harcın 1500 TL'ye çıkarılacağı yönündeki değerlendirmeler sonrası İyi Parti, 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun'un bir an önce kaldırılması gerektiğini duyurarak kanun teklifini Meclis'e iletti.

Hükümetin bu ay sonunda TBMM'ye sunacağı ifade edilen vergi reformuna ilişkin ayrıntıların basında yer almasının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) açıklama yaptı.

GİB açıklamasında, "Bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez" ifadesine yer verdi.

1500 TL OLACAK

Taslak çalışmaya göre; yurt dışına çıkış harcı 1500 TL’ye çıkarılacak ve harç her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Taslakta 2023'te 8,7 milyon kişinin harç ödeyerek yurtdışına çıktığı, 2024’te bu sayının gerçekleşmesi halinde yıllık gelir etkisinin 12,6 milyar TL olacağı hesaplandı. Yurtdışına çıkış harcı bugün itibarıyla 150 TL olarak uygulanıyor.

İYİ PARTİ'DEN KANUN TEKLİFİ

İyi Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kürşat Zorlu, yurt dışına çıkış harcının derhal kaldırılmasına yönelik kanun teklifinin TBMM'ye iletildiğini belirtti. Zorlu'nun açıklamaları şöyle:

"Yurt Dışına Çıkış Harcı’nın 1500 TL düzeyine getirileceği bilgisi kamuoyunda sıkça tartışılırken Gelir İdaresi Başkanlığı açıklaması ile zammın işaretini vermiştir. Esasen bir vergi görünümünde olan bu uygulama (5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun) bir an önce kaldırılmalıdır.

MECLİS'E TESLİM EDİLDİ

Öyle bir vergi uygulaması ki diğer vergilerde olduğu gibi alınamaması durumunda vatandaşa yurt dışına çıkma yasağı gelmektedir. Bu durum hem vergi sistemine hem de seyahat özgürlüğüne aykırıdır.

Bu gerekçelerle muafiyetleri artırmak yerine uygulamayı tamamen kaldırmayı kamu yararı açısından daha faydalı buluyorum. İlgili Kanun Teklifimizi hazırlayarak az önce teslim ettik. TBMM açılır açılmaz gündeme alınmasını diliyorum."