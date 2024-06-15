Bayram trafiğinde peş peşe kaza! Yeni doğan bebek de var... Otomobil 175 metre sürüklendi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla otoyollarda trafik yoğunluğu arttı. Bayram trafiğinde birçok ana yolda kazalar birbiri ardına geldi. Kırıkkale'de bir otomobil 175 metre sürüklenirken, Bursa'da ise yeni doğan bebeğin bulunduğu otomobil kazaya karıştı. 4 kişi yaralandı.
Kurban Bayramı tatili bu yıl, milyonlarca öğrenicinin karnesini aldığı döneme denk geldi. Öğrencilerin yaz tatilinin ve 9 günlük bayram tatilinin aynı günde başlaması otoyollarda trafik yoğunluğunu katladı. Bayram trafiğinde yetkililerin tüm uyarılarına rağmen trafik kazaları yaşanmaya devam ediyor.
KAZA YAPAN OTOMOBİL 175 METRE SÜRÜKLENDİ
Kırıkkale'de Kurban Bayramı arefe gününde meydana gelen kazada hafif ticari araçla çarpışan otomobil 175 metre sürüklendi.
Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, hafif ticari araç sürücüsü E.Y. ile araçtaki 2'si çocuk, toplam 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
YENİ DOĞAN BEBEĞİN BULUNDUĞU ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktör ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Yeni doğan bebeğin bulunduğu aracın kazaya karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Harun C'nin kullandığı otomobilde bulunan yeni doğum yapan anne Özlem C. ile bebeği tedbir amaçlı Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı