HSK’dan yargı çevresi kararı! 3 ilçenin bağlı olduğu ağır ceza mahkemesi değişti

HSK’nın kararıyla Malkara, Gelibolu ve Eceabat ilçeleri, bulundukları ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesi’ne bağlandı. Karar, 21 Ekim itibarıyla uygulanmaya başladı.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, bazı ilçelerin yargı çevresinin yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Alınan karara göre, Malkara ilçesinin coğrafi durumu ile Keşan ilçesine ulaşım imkanı göz önüne alınarak Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlanırken, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin coğrafi durumu ile Keşan ilçesine ulaşım imkanı göz önüne alınarak Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı. İşbu kararın 21 Ekim Çarşamba Günü’nden itibaren uygulanmasına karar verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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