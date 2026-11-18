Büyük İstanbul Otogarı'ndaki yaklaşık 200 tamirhane ve yedek parça dükkanı dedektör ile sulama sistemi eksikliği nedeniyle İBB tarafından mühürlendi. Mülk sahibi İBB'nin 2019'da söktüğü ana tesisat borularını yenilemediğini savunan esnaf, bu nedenle gerekli sistemleri kuramadıklarını belirtiyor. Aylardır kapalı olan ve mühürleri kırdıkları için ceza aldıklarını ifade eden dükkan sahipleri, İBB'ye kira ödemeye devam ettiklerini vurgulayarak belediyeden ana altyapıyı tamamlamasını talep etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Büyük Esenler Otogarı'nda faaliyet gösteren esnaf ile mülk sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında yangın yönetmeliği nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyor. Güvenlik kriterlerini karşılamadığı tespit edilen yaklaşık 200 yedek parça ve otobüs tamir işletmesinin faaliyetleri durdurularak dükkanlar mühürlendi.

DENETİMLER SIKILAŞTI, RUHSATLAR VERİLMEDİ

2025'de Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasının ardından artırılan iş güvenliği ve yangın denetimleri otogar esnafını da kapsadı. İBB kiracısı olan işletmeler, yangın güvenliği standartlarındaki eksiklikler gerekçesiyle gerekli çalışma ruhsatlarını alamadı.

İBB, kendi yapmadığı tesisatın cezasını esnafa kesti! Esenler Otogarı'nda 200 dükkan mühürlendi

Denetim ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ilk aşamada yangın dedektörü, ardından ise otomatik sulama sistemi eksikliği tespit edildi. Belirtilen teknik şartların sağlanamaması üzerine otogardaki tamirhane ve dükkanların kapılarına sırayla mühür vuruldu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Uzmanlardan korkutan uyarı: Esenler Otogarı kesinlikle boşaltılmalı

İBB, 2019 YILINDA SÖKÜLEN BORULARI YENİLEMEDİ

Krizin temelinde otogarın ana yangın altyapısındaki eksikliklerin yer aldığı öne sürülüyor. Esnafın iddiasına göre, 2019 yılındaki seçimlerin ardından eskidiği gerekçesiyle sökülen ana tesisat borularının yerine aradan geçen sürede yenileri monte edilmedi. İşletme sahipleri, talep edilen dedektör ve otomatik sulama sistemlerini ana tesisat boruları bulunmadığı için dükkanlarına kuramadıklarını belirtiyor. Altyapı yenilemesinin kiracıların değil mülk sahibinin sorumluluğunda olduğunu savunan esnaf, temel düzenlemelerin İBB tarafından yapılmasını istiyor.

İBB, kendi yapmadığı tesisatın cezasını esnafa kesti! Esenler Otogarı'nda 200 dükkan mühürlendi

KAPALI DÜKKANLARDAN KİRA TAHSİLATI SÜRÜYOR

ATV Haber'den İremnaz Aksoy'un haberine göre, iş yerleri kapalı olduğu için ticari faaliyet yürütemeyen esnaf kira ödemeye devam ediyor. Bazı dükkanların birden fazla kez mühürlendiğini aktaran işletmeciler, kullanım dışı kalan alanlar için kira alınmasına tepki gösteriyor.

İş yerlerinin kapatılması, otogardaki istihdamı da doğrudan etkiledi. Dokuz çalışanıyla birlikte toplam on kişinin geçimini sağladığı dükkanının mühürlendiğini ifade eden bir işletmeci, mühürleme işlemleri nedeniyle hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını aktardı.

İBB, kendi yapmadığı tesisatın cezasını esnafa kesti! Esenler Otogarı'nda 200 dükkan mühürlendi

MÜHÜRLERİ KIRAN ESNAFA CEZA KESİLDİ

Aylardır süren kapalılık hali ve artan ekonomik kayıplar nedeniyle bazı esnaflar iş yerlerindeki mühürleri sökerek çalışmaya başladı. Mührü kırdıkları gerekçesiyle haklarında cezai işlem uygulanan dükkan sahipleri, sorunlarını iletecek yetkili bir muhatap bulamadıklarını dile getirdi. Otogarda uzun yıllardır mesleklerini icra eden tamir ustaları, mevcut durumun yalnızca kendi hanelerini değil yanlarında yetişen çırakları ve çalışanları da olumsuz etkilediğini vurguladı. Mesleki düzenin ve geçim kaynaklarının sekteye uğradığına dikkat çeken esnaf, belirsizliğin sona ermesini bekliyor.

ESNAFIN TALEBİ ALTYAPININ TAMAMLANMASI

İşletme sahipleri, mülk sahibi konumundaki İBB'nin yangın yönetmeliğine uygun ana altyapıyı tamamlamasını talep ediyor. Esnafın belediyeden temel beklentisi, gerekli tesisat çalışmalarının bitirilerek kapatılan iş yerlerinin yeniden faaliyete geçirilmesinin sağlanması.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Esenler Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİEsenler

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala