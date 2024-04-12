İBB Meclisi'nde hangi partinin kaç üyesi var? Tablo netleşti, işte dağılım

31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin itiraz sürecinin tamamlanmasıyla İBB Meclisi'nde partilerin koltuk sayısı da netleşti. Yeni dönemde CHP 185 üye ile meclis çoğunluğunu yakalarken, AK Parti'nin üye sayısı 129, MHP'nin ise 2 oldu.

YSK, 31 Mart seçimlerine ilişkin itiraz süreçlerini tamamladı. Böylece yerel seçimin en merak edilen sonuçlarından biri olan İstanbul'da tablo netleşti.

İBB MECLİSİ'NDE HANGİ PARTİNİN KAÇ ÜYESİ VAR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yüzde 51,15 ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu kazanırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum yüzde 39,59 ile ikinci oldu. İstanbul seçimlerine ilişkin en merak edilen detaylardan biri de partilerin meclis üye sayıları oldu. YSK'nın itiraz sürecinin tamamlanmasıyla üye sayıları da netleşti.

İSTANBUL'DA MECLİS ÇOĞUNLUĞU CHP'NİN

Buna göre İBB Meclisi'nde çoğunluğu CHP ele geçirdi. CHP 185 meclis üyesi ile yeni döneme girerken, AK Parti 129 üye ile ikinci parti oldu. MHP'nin üye sayısı ise 2.

316 sandalyeli İBB Meclisi ilk toplantısını 15 Nisan, pazartesi yapacak.

CHP 26 İLÇE, AK PARTİ 13 İLÇE KAZANDI

İstanbul'da ilçe belediyeleri dağılımında ilk sıra CHP'nin. CHP, İstanbul genelinde 26 ilçe kazanırken, AK Parti'nin kazandığı ilçe sayısı 13 oldu.