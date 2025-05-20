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İBB soruşturmasında gözaltına alınan Zafer Keleş tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İBB soruşturmasında gözaltına alınan Zafer Keleş tutuklandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Zafer Keleş tutuklandı. Keleş'in abisi Fatih Keleş de İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş de tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Zafer Keleş hakkında tutuklama talep edildi - 1. Resim

PARALARI TAŞIMAKLA SUÇLANIYOR 

Soruşturma kapsamında, örgüte ait paraları dosyadaki şüphelilerin talimatıyla kendisinden istenen adreslere götürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Zafer Keleş'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Zafer Keleş, cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasının ardından tutuklaması talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden sorgulanan Zafer Keleş’in tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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