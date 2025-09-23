İBB soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin'den sert açıklama: 200'ün üzerinde belge teslim ettim

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu dahil birçok yetkili tutuklanırken, bu isimlerden bazıları etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakılmıştı.

Bu isimlerden birisi de Adem Soytekin olmuştu. Daha önce cezaevinde İmamoğlu'nun kendisiyle iletişime geçtiğini açıklayan Soytekin, "Bir notta Ekrem Bey’in 'Kızgın değil, kırgınım. İzahat bekliyorum' dediği söylendi. Diğerinde de 'En kötü vekil olur çıkarsın' dediği belirtildi" ifadelerini kullanmıştı.

"TANIŞIKLIĞIM OLAN İNSANLAR TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİM"

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Soytekin, X hesabından 200'den fazla belgesi başsavcılığa teslim ettiğini söyledi. Soytekin'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındım ve çıkarıldığım mahkemece tutuklandım. Gözaltı süresince, aynı bölgenin insanı olmamız nedeniyle tanışıklığım olan, bu sürede de çeşitli işler yaptığım ve yanında olduğum kişiler tarafından hem tehdit edildim hem de kendilerince uyarılarda bulunuldum. Bununla birlikte, milletvekilliği de dahil olmak üzere tarafıma çeşitli vaatlerde bulunuldu.

"SADECE DEVLETİMİN YANINDA OLDUM"

Ancak ben hiçbir zaman bir grubun veya tarafın yanında yer almadım. Ben yalnızca devletimin tarafında oldum ve devletimin yanında durdum. Bu sebeple, tutukluluğumun 115. gününde, yine devletimin yanında yer alarak, pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteğiyle ifademi verdim.

"200'DEN FAZLA BELGEYİ BAŞSAVCILIĞA TESLİM ETTİM"

Kamuoyunu yanıltmaya dönük şekilde, ifadelerimin doğruluğunu tartışmaya açan veya "doğru/yalan" şeklinde sorgulamaya çalışan tüm açıklamalar asılsız ve maksatlıdır. İfade sürecimin hemen ardından 200'ün üzerinde belgeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bizzat teslim ettim. Bu belgeler açıkça ortadayken, ifadelerimin herhangi bir doğrulamaya ihtiyaç duyduğu yönündeki iddialar gerçeği çarpıtma çabasından öteye geçmemektedir. Kimse unutmasın ki; gerçekler belgelerle sabittir."