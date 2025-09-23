Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AK Parti'den Özgür Özel'e suç duyurusu! 3 kuruşluk tazminat davası açıyorlar

AK Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Bayrampaşa Belediyesi üzerinden AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik açıklamaları üzerine suç duyurusunda bulundu. Açıklamada, "Temsili olarak kendisine '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açılacaktır." denildi.

AK Parti İstanbul il yönetimi, Çağlayan Adliyesi’ne giderek CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özel'in Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun ardından çeşitli iftiralarda bulunduğunu belirten AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, 3 kuruşluk manevi tazminat davası açacaklarını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, hakkında açılan soruşturma neticesinde görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu üzerinden, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına ve il başkan yardımcılarımıza mesnetsiz ve asılsız iftira niteliğinde sözler sarf etmiştir.

AK Parti'den Özgür Özel'e suç duyurusu! 3 kuruşluk tazminat davası açıyorlar - 1. Resim

"İL BAŞKAN YARDIMCIMIZA HAKARET VE İFTİRADA BULUNDU"

Özel, yaptığı açıklamada “AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin Bayrampaşa Belediye Başkanına, “Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim.” dediğini iddia ederek burada bulunan il başkan yardımcımızın şahsına basın yoluyla hakarette ve iftirada bulunmuştur.  

"SİYASİ BİR MANİPÜLASYONDUR"

Açıkça ifade ediyoruz ki; bu iddia, tamamen gerçek dışıdır, hiçbir somut dayanağı olmadığı gibi bu beyan siyasi bir manipülasyondan ibarettir. İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir, Özgür Özel’i vakit kaybetmeden bu beyanıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti. Fakat atılan iftiranın üzerinden altı gün geçmesine rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hiçbir girişimde bulunmamıştır.

3 KURUŞLUK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ

Biz, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları olarak; siyaseti iftira ve kara propaganda üzerine inşa etmeye çalışan bu anlayışa karşı susmayacağız. Bugün burada il başkan yardımcılarımız ile birlikte Çağlayan Adliyesi’ne gelerek Özgür Özel’in asılsız ve mesnetsiz iftiralarından dolayı hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca bu iftira ve hakaretten dolayı her bir il başkan yardımcımızın manevi şahsiyetleri zarar gördüğünden temsili olarak kendisine “3 kuruşluk” manevi tazminat davası açılacaktır.

Milletimiz müsterih olsun; biz, her zaman olduğu gibi siyasetimizi milletimizin değerleri, hizmet ve eser siyaseti üzerine kurmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

