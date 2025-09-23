Özgür Özel'den dikkat çeken akşam yemeği! Büyükelçilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onlarca devlet lideri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'nin New York kentine gitti.

BÜYÜKELÇİLERLE YEMEKTE!

Liderler burada temaslarını sürdürürken her fırsatta ülkemizi Batı'ya şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dikkat çeken bir yemeğe katıldı.

CHP'NİN HESABINDAN PAYLAŞILDI

Özel, İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle yemek yedi. CHP'nin hesabından o yemeğe dair kareler paylaşıldı.

Açıklamada ise "Genel Başkanımız Özgür Özel, Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder’in ev sahipliğinde İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle düzenlenen akşam yemeğine onur konuğu olarak katıldı." ifadeleri yer aldı.