İmamoğlu, itirafçı Adem Soytekin'e vekillik teklif etmiş: Sana garanti veriyoruz!

İmamoğlu, itirafçı Adem Soytekin'e vekillik teklif etmiş: Sana garanti veriyoruz!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İmamoğlu, itirafçı Adem Soytekin&#039;e vekillik teklif etmiş: Sana garanti veriyoruz!
Ekrem İmamoğlu, Cezaevi, Adli Kontrol, Trabzonspor, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB soruşturmasında tutuklanıp itirafçı olduktan sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Adem Soytekin ilk kez konuştu. Cezaevinde İmamoğlu'nun kendisiyle iletişime geçtiğini açıklayan Soytekin, "Bir notta Ekrem Bey’in 'Kızgın değil, kırgınım. İzahat bekliyorum' dediği söylendi. Diğerinde de 'En kötü vekil olur çıkarsın' dediği belirtildi" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma ile Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

İtirafçı olanların bir kısmı serbest bırakılırken iş insanı Adem Soytekin de "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden çıkarılmıştı.

İmamoğlu, itirafçı Adem Soytekin'e vekillik teklif etmiş: Sana garanti veriyoruz! - 1. Resim

"İZAHAT BEKLİYORUM" DEMİŞ

Yeni Şafak'a konuşan Soytekin, İmamoğlu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'yla Trabzonspor yöneticiliği döneminde tanıştığını söyleyen Soytekin, "Benim etkin pişmanlıktan faydalandığım basına yansıdıktan sonra Ekrem Bey’in avukatı gelerek not iletti. Ondan sonraki seferde yine sözlü olarak not geldi. İkinci notta Ekrem Bey’in 'Kızgın değil, kırgınım. İzahat bekliyorum' dediği söylendi." dedi.

İmamoğlu, itirafçı Adem Soytekin'e vekillik teklif etmiş: Sana garanti veriyoruz! - 2. Resim

"EN KÖTÜ İHTİMALLE VEKİL OLUP ÇIKARSIN"

Vekillik teklifi sunulduğunu açıklayan Soytekin, şöyle devam etti: Başka bir ziyarette Sistem’in avukatları 'En kötü ihtimalle milletvekili olup çıkacaksınız. Sana garantisini veriyoruz' gibi ifadeler kullandı. Bu süreçte ben avukatlarla görüşmeyi kestim. Sistemin avukatlarını kabul etmediğim için artık benim avukatım üzerinden not gönderiyorlardı."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

