İBB test sonuçlarını paylaştı: 1556 bina kendi yükünü dahi taşıyamıyor

Dün Küçükçekmece'de yıkılan bina 'depreme hazır mıyız?' sorusunu akıllara getirdi. İBB, bugün binalara yapılan hızlı tarama testinin sonuçlarını açıkladı. Test sonuçlarına göre 1556 bina kendi yükünü dahi taşıyamayacak durumda.

Dün Küçükçekmece'de bir bina kendiliğinden yıkıldı, bir kişi hayatını kaybetti. Feci olayda ikisi ağır 8 kişi ise yaralandı. Binanın deniz kumuyla yapıldığı, kolonunun kesildiği ve kaçak katın çıkıldığı iddialarının konuşulurken olay İstanbul'daki deprem gerçeğini bir kez daha akıllara getirdi.

'Depreme hazır mıyız?' sorusunu sorduran olay sonrası İBB, binalara ücretsiz olarak hızlı tarama testlerinin sonuçlarını paylaştı.

KONUTLARIN YARISI RİSKLİ ÇIKTI

Bu kapsamda adreslere gidilerek analizler yapıldığı ve sonuçlarının konut sakinleriyle paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, "İBB'nin hızlı tarama testini yaptırmak için 160 bin talep alındı. Aralıksız çalışan ekipler, bugüne kadar 35 bin yapıda analiz yaptı. Analiz yapılan konutlar dayanıklılığına göre A ve B (düşük risk), C (orta risk), D (yüksek risk) ve E (çok yüksek risk) kategorilerinde sınıflandırıldı. Bina incelemesi sonuçlarında analizi yapılan konutların yüzde 50'si D ve E kategorisinde, yani riskli yapı olarak yer aldı" bilgisi verildi.

1556 BİNA KENDİ YÜKÜNÜ BİLE TAŞIYAMIYOR

Test sonuçlarına değinilen açıklamada, "Analiz sonuçlarına göre 1556 bina A,B,C,D ve E kategorisinde dahi yer alamadı. Kendi yükünü dahi taşıyamayacak durumdaki 1556 yapıdan bugüne kadar 178 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Ayrıca 96 binada resmi işlem başlatıldı. 1443 bina için de mülk sahipleri ve ilçe belediyeleri bilgilendirildi." denildi.

32 BİN 780 BAŞVURU YAPILDI

İşlem başlayan bu binaların da yıkılması durumunda 2 bin 907 bağımsız birimin yıkılmış olacağına işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda 10 bini aşkın kişinin riskli binalardan tahliye süreci gerçekleşmiş olacak. İBB, bu binaların hem mülk sahiplerine hem de kiracılarına İBB Meclisinin kararı ile aylık 7 bin lira kira desteğinde bulunuyor." ifadeleri kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, olası bir depremde yaklaşık 200 bin civarında yapının kullanılamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise "Küçükçekmece'de çöken yapı İBB veya bir müteahhitle anlaşıp yapısını yenileme sürecine girse, Bakanlığın verdiği kira yardımına ekstradan 7 bin lira kira yardımı alacaktı. Binası da yenilenmiş olacak ve bu felaket yaşanmayacaktı. Vatandaşımız bunu bilmiyor." dedi.

Kurt, İBB iştirakleri KİPTAŞ, İstanbul İmar A.Ş. ve BİMTAŞ'ın paydaşı olduğu İstanbul Yenileniyor platformuna toplam 32 bin 780 başvuru yapılığını belirterek, "Bu başvurular, 39 ilçe, 531 mahalle ve 481 bin 134 bağımsız birimde (437 bin 112 konut, 44 bin 22 ticari birim) yaklaşık 1 milyon 748 bin 448 kişiyi kapsıyor. Uzlaşma sürecinde olan 1013 başvuru var. Bunlar 34 ilçe ve 175 mahallede 25 bin 606 bağımsız birimde (24 bin 99 konut, 1507 ticari birim) 96 bin 396 kişiyi kapsıyor" bilgisini paylaştı.