Küçükçekmece'deki bina yıkılsın diye yapılmış!

Dün Küçükçekmece'de dört katlı bir bina kendiliğinden yıkıldı. Feci olayda bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Mega kenti bekleyen olası deprem gelmeden yaşanan olay facianın boyutunu bir kez daha akıllara getirdi. 36 yıl önce inşa edilen binanın, 1988 yılında standartlara uymadan deniz kumuyla inşa edildiği, yıllar sonra ise kaçak kat eklendiği ortaya çıktı. Öte yandan binanın kolonunun kesildiği de iddia edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de adeta deprem provası yapıldı. Kartaltepe Mahallesi'nde dört katlı bir apartman kendiliğinden tuzla buz oldu.

Enkaz altında kalan Mikail Atlı, Kemal Parahadov, Aygozel Charyewal, Charyyev Charyyev, Atacan Baltaev, Korkut Yılmaz Ayaz, Seyitgül Babajanowa ve S.D. kurtarılarak hastaneye götürüldü. Dovletyar Charyyev’in ise cansız bedenine ulaşıldı. Yaralılardan altı aylık S. D. isimli kız çocuğunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı binanın çökmesiyle ilgili soruşturma başlattı. İki Cumhuriyet Savcısı ile üç kişilik bilirkişi heyeti, enkazda incelemeler yaptı.

3 BİNA BOŞALTILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada yıkılan bina nedeniyle çevredeki ev, iş yerleri ve park halindeki bir otomobil ile bir İETT otobüsünün hasar gördüğü belirtilerek “Üç bina tedbir amaçlı boşaltılmış, çevredeki beş binada daha inceleme için boşaltma kararı alınmıştır” denildi.

YAŞAM ÜÇGENİ HAYAT KURTARDI

Enkazdan hafif yarayla kurtulan Korkut Yılmaz, “Sadece hafif bir sarsıntı duyduk, sonrasında çöktü. Ben yatakla dolabın arasına atmıştım kendimi. Orada bir boşluk oluştu, bina yattığı için o şekilde o aralıktan çıkabildim” dedi.

300 BİN YORGUN BİNA VAR

İstanbul İnşaatçılar Derneği Genel Başkanı Engin Keçeli de riskli olduğu tespit edilen yapıların kamu gücüyle boşaltılıp bir önce dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, “Bu yönde yasal düzenleme yapılmalı. Bizim bu tespit edilmiş binalarda ‘Var mısınız, yok musunuz’ kısmını geçmemiz gerekiyor” dedi. Keçeli, İstanbul’da bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirterek, “Yaklaşık 300 bin yorgun bina var. 60 bine yakını ise çökmek üzere. Yoldan geçenlerin üzerine de düşebilir. Bunu insanların rızasına bırakmak doğru değil. İstanbul’da olağanüstü hal ilan edilmeli” değerlendirmesini paylaştı.

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KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI PEŞ PEŞE GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, kolon kesme iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bunlarla ilgili tahkikat devam ediyor. Biz depremlere karşı dayanımı, direnci olmayan az önce gezdiğimiz, enkazını gördüğümüz gibi bir tablo görmek istemiyoruz. Tedbir almak, birlikte yapmak istiyoruz. Devlet millet el ele yapmak istiyoruz. İstanbullu hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Beklemeyin, lütfen durmayın” diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da incelemelerinin ardından “Deprem meselesi bizim kapımızda. Bu meselenin çözümü de hep birlikte olabilmektir. Tek elden ve güçlü bir şekilde, iradeyi ortaya koyan bir anlayışla süreci yönetebilmekten geçmektedir” açıklamasında bulundu.

Çöken binanın bitişiğindeki apartmanın sahibi olduğunu belirten bir kişi, kendi binalarının kentsel dönüşüm sürecinde olduğunu, yıkılan binanın sahibiyle de iletişime geçtiklerini belirterek “Murat Bey, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı kentsel dönüşüme sokmak istemedi” dedi.

YAPILMAMASI GEREKEN HER ŞEY YAPILMIŞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamada, “İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1.5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. Binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

14 YIL SONRA EKLENDİ

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ilçede riskli olarak tespit edilen binaların tamamının yıkıldığını, bu binanın ise tespit edilmeyen binalardan olduğunu söyledi. Çebi, “Ruhsatı falan her şeyi mevcut bir bina. 14 yıl sonra üst katında bir kaçağı var. Belediyemizin yapmış olduğu incelemelerde bir kolon kesme durumu söz konusu değil” dedi.

İSTANBUL'DA BUNUN GİBİ 3 BİN SAATLİ BOMBA VAR

Milliyet'ye yer alan habere göre, Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih, “Bilhassa 2000 yılı öncesi yapıları tek tek kontrol edip çürükse yıkmamız, sağlamsa da plaket vermemiz gerekiyor. Deprem bile gerekmeden yıkılabilen binalarımız var. İstanbul’umuzda 2-3 bin binanın böyle olduğunu tahmin etmekteyiz. Bunlar saatli bomba gibi ne zaman patlayacağı belli olmayan fakat zamanı gelince de böyle facialara sebep olan bir durumla karşılaşılıyor” dedi.

YİNE BİR KOLON İDDİASI

Bina sahibi Hacı Murat Gençtürk ile binanın altındaki dükkanın sahibi Özge Aktürk Dinçer gözaltına alındı. Çevrede yaşayanlar yakın zamanda binanın alt katındaki dükkanların birleştirilerek döner restoranı açıldığını, tadilat esnasında kolonlara müdahale edildiğini öne sürdü.

Dönercide eskiden kurye olarak çalışan Oğuz Bozkurt da “Kamyon geçerken bina titriyordu. Dükkan açılırken tadilat oldu, deniz kumu, çakıl taşları gördük” diye konuştu.