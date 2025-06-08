İBB’deki vurgunu itiraflar netleştirdi! İşte rakamlarla büyük yolsuzluk operasyonu...

İstanbul’u saran rüşvet ve haraç ağıyla ilgili itirafçı sayısı 24’e yükseldi. 230 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 114’ü tutuklandı. Bir kısmı, Ekrem İmamoğlu’nun yakın çalışma arkadaşı olan 24 kişi ‘etkin pişmanlık’tan faydalanıp rüşvet ve haraç ağının gizli yönlerini anlattı.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan 114 kişiden 24’ü “etkin pişmanlık” kapsamında ifade vermelerinin ardından tahliye edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yolsuzluk soruşturması soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP’deki “para sayma” görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar “İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde ‘gizli kasa’ diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları” yönünde beyanda bulundu.

114 KİŞİ TUTUKLANDI

HTS kayıtları, MASAK raporları ve 20’yi aşkın tanık ifadelerinin yanı sıra İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliğince rapor düzenlenmesi üzerine başsavcılık soruşturma başlattı. Soruşturmanda, 230 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yakalananlardan 114’ü tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, iş adamları Ali Nuhoğlu, Ahmet Çiçek, Seyfi Beyaz ve Eyüp Subaşı’nın aralarında bulunduğu 24 şüpheli ise tahliye edildi.