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İBB'nin adalara getirdiği 10 minibüse tepkiler büyüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Faytonların kaldırılmasının ardından adalara gönderdiği 10 minibüse tepkiler büyüyor. İBB'yi protesto için toplanan Büyükada sakinleri İETT Garajı önünde eylem yaptı. Vatandaşlar İBB'ye olan tepkilerini, "Ada'da azmanbüs istemiyoruz", "Halk burada İmamoğlu nerede?" sloganları ile dile getirdi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği eylemde 1 kişi yaralandı, gözaltılar yaşandı.

İstanbul'da yerli ve yabancı turistin ilgi odağı Büyükada'ya İETT'nin getirdiği minibüslere karşı tepkiler çığ gibi büyüyor.

İETT GARAJI ÖNÜNDE TOPLANILDI

Ada sakinleri, Faytonların kaldırılmasının ardından cumartesi günü hizmete başlayan 10 minibüse tepki göstermek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini protesto etmek için Büyükada'daki Çınar Meydanı ve İETT Garajı önünde toplandı.

"HALK BURADA İMAMOĞLU NEREDE?"

Toplanma sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Minibüslere alkışlarla tepki gösteren gruptakiler, c attı.

GÖZALTILAR YAŞANDI

Bazı Ada sakinleri de minibüslerin önüne geçerek çalışmasına engel olmak istedi. Bunun üzerine gruptakilere müdahale eden polis ekipleri, mukavemet gösteren ve taşkınlık çıkaran bazı kişileri gözaltına aldı.

1 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Gösteriler esnasında fenalaşan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Adalar'da yaşayan vatandaşların İBB'ye isyanı ise, sosyal medyada gündem oldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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