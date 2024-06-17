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120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer'in son mesajı ortaya çıktı

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120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer&#039;in son mesajı ortaya çıktı

Yaşam Haberleri

İzmir'de 120 bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'i son mesajı ortaya çıktı. Eski erkek arkadaşı tarafından cinayete kurban giden Hacer'in öldürülmeden 3 saat önce saat 15.45'te annesine "merak etme" diye mesaj attığı öğrenildi. Hacer, acılı ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

15 Haziran 2024 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in eski erkek arkadaşı tarafından 120 bıçak darbesiyle vahşice katledilmesinin ardından yeni bir detay ortaya çıktı. Hacer'in annesine yazdığı son mesaj, görenleri adeta kahretti.

TUTUKLANAN KATİLDEN SKANDAL SÖZLER

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer’i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp’in cep telefonunu da yanı aldığını söylediği öğrenildi. 15 yaşındaki katil zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

HACER'İN ANNESİNE ATTIĞI O MESAJ

Eski sevgilisi tarafından katledilen Hacer Çağla Çetinalp'in öldürülmeden 3 saat önce saat saat 15.45'te annesine "merak etme" yazılı bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Annesi ise kızına o saatten sonra bir daha ulaşamadı.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Genç kız için İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Gümüşpala Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Öldürülen genç kızın cenazesi, namazın ardından gözyaşları arasında Doğançay mezarlığına defnedildi. Çetinalp’in cenazesinde anne Kadriye Kaya, baba İ.U.Ç., arkadaşları ve yakınları yer aldı.

 

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