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Kurban keserken kalp krizi geçirdi denildi! Vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı

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Kurban keserken kalp krizi geçirdi denildi! Vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Yaşam Haberleri

Aranutköy'de kurbanlık hayvanı keserken kalp krizi geçirince bıçağın üstüne düşerek öldüğü ifade edilen 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu'nun, yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde Arnavutköy kiracı maraşlı Mahallesi’nde bulunan özel bir kurban kesim alanında kasaplık yapan 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu'nun başına gelenler hayrete düşürdü.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ, BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı. Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

MEĞER CİNAYETMİŞ!

Adli Tıp Kurumu, Doğan İçeloğlu'nun otopsisini tamamladı. İncelemede talihsiz adamın göğüs bölgesinden tek kurşunla öldürüldüğü tespit edildi. Göğüs bölgesinden tek kurşunla öldürüldüğü ortaya çıkan İçeloğlu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, derhal olaya ilişkin araştırma başlattı.

Düzenleyen:  - Yaşam
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