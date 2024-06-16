Kurbanda trajik sahne! Et verilmedi diye kendini elektrik direğine astı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Haziran 2024 20:07 - Güncelleme: 16 Haziran 2024 20:23 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de kendisine kurban eti verilmediği iddia edilen bir kişi, bunalıma girip zabıtalarla tartışmasının ardından kendini elektrik direğine astı.