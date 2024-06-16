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Kurbanda trajik sahne! Et verilmedi diye kendini elektrik direğine astı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kurbanda trajik sahne! Et verilmedi diye kendini elektrik direğine astı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de kendisine kurban eti verilmediği iddia edilen bir kişi, bunalıma girip zabıtalarla tartışmasının ardından kendini elektrik direğine astı.

Kayseri'nin Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bulunan kurban kesim alanında meydana gelen olayda A.D. isimli Roman vatandaş, iddiaya göre kurban eti alamadı.

KENDİNİ ELEKTRİK DİREĞİNE ASTI

Bunalıma giren A.D., zabıtalarla tartışmasının ardından kendisini orada bulunan elektrik direğine iple asmaya çalıştı. Durumu fark eden kurban kesim alanındaki kasaplar, ipi keserek A.D.'yi kurtardı. 

Kurbanda can pazarı! Et verilmedi diye kendini elektrik direğine astı - 1. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan A.D., burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kurbanda can pazarı! Et verilmedi diye kendini elektrik direğine astı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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