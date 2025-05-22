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İBB'ye yolsuzluk operasyonunda 3. dalga! 20 şüpheli ifade vermeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İBB&#039;ye yolsuzluk operasyonunda 3. dalga! 20 şüpheli ifade vermeye başladı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de usulsüz eylemlerde bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahısların ifade verme işlemleri başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olduğu ve şüpheli İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a bağlı Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de bazı şüpheli eylemlerde bulunduğu öne sürülmüştü.

PARA GÖNDERİMLERİ, MALVARLIK EDİNİMLERİ...

Soruşturma kapsamında şüpheli Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin ettiği, bu menfaatler ile bir takım taşınır ve taşınmaz malvarlıkları elde ettiği iddia edilmişti. Ayrıca, şüpheli Çetin'in MASAK raporuna göre söz konusu satın almalarında ödemeleri direk Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmalara yaptırdığı, bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin başkaca personellerine para gönderildiği öne sürülmüştü.

İFADE VERMEYE BAŞLADILAR

Soruşturma çerçevesinde, şüpheli Çetin'in adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanının yer aldığı iddiasıyla bu kişiler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan 20 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 20 şüphelinin Savcılıktaki ifade işlemleri başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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