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İBB'ye yönelik 5. dalga yolsuzluk operasyonunda 4 kişi hakkında tutuklama talebi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İBB&#039;ye yönelik 5. dalga yolsuzluk operasyonunda 4 kişi hakkında tutuklama talebi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden CHP Eski Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun aralarında bulunduğu 4 isim tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk ve rüşvet' soruşturması çerçevesinde 4 kişi tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

AYKUT ERDOĞDU TUTUKLANDI MI?

CHP Eski Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun aralarında bulunduğu 4 isim hakkında tutuklama talep edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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