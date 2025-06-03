İBB'ye yönelik 5. dalga yolsuzluk operasyonunda 4 kişi hakkında tutuklama talebi
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden CHP Eski Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun aralarında bulunduğu 4 isim tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk ve rüşvet' soruşturması çerçevesinde 4 kişi tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
AYKUT ERDOĞDU TUTUKLANDI MI?
CHP Eski Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun aralarında bulunduğu 4 isim hakkında tutuklama talep edildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru