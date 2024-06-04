İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da 373 kilo kokain ele geçirildi

Aziz Yıldırım'ın "Adnan Oktar" iddiasına Acun Ilıcalı'dan cevap: Senin karalamanla bir şey olmaz

Aziz Yıldırım'ın "Adnan Oktar" iddiasına Acun Ilıcalı'dan cevap: Senin karalamanla bir şey olmaz

Güney Amerika’dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan suç örgütü çökertildi. Operasyonda 373 kg kokain ele geçirilirken 9 şüpheli de yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son "Narkoçelik-20" operasyonuna ait detayları paylaştı. Yerlikaya, "Güney Amerika’dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-20” operasyonlarında; 372 kg kokain ele geçirildi" dedi.

"OPERASYONLAR ARTARAK DEVAM EDECEK"

Yerlikaya açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

LİMANDAKİ KONTEYNERDE BULUNDU

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ülkemize gönderilen uyuşturucu maddelerin Bursa’nın Gemlik limanındaki konteyner içerisinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün destekleriyle İstanbul ve Bursa’da “NARKOÇELİK-20” operasyonları düzenlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"