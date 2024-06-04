Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da 373 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da 373 kilo kokain ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! İstanbul&#039;da 373 kilo kokain ele geçirildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güney Amerika’dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan suç örgütü çökertildi. Operasyonda 373 kg kokain ele geçirilirken 9 şüpheli de yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son "Narkoçelik-20" operasyonuna ait detayları paylaştı. Yerlikaya, "Güney Amerika’dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-20” operasyonlarında; 372 kg kokain ele geçirildi" dedi.

"OPERASYONLAR ARTARAK DEVAM EDECEK"

Yerlikaya açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

LİMANDAKİ KONTEYNERDE BULUNDU

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ülkemize gönderilen uyuşturucu maddelerin Bursa’nın Gemlik limanındaki konteyner içerisinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün destekleriyle İstanbul ve Bursa’da “NARKOÇELİK-20” operasyonları düzenlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
3-9 haftasının halka arz takviminde yeni hisse bulunmuyorGazze'de son durum... İsrail yine insani kampı vurdu! Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayseri'de eğitim uçağı düştü - GündemKayseri'de eğitim uçağı düştüDaha 17 yaşında! 174 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çocuk yakalandı - Gündem174 yıl kesinleşmiş hapis cezası varEsenyurt'ta kız çocuğunu darp eden şahıstan ilginç hareketler! Önce dans etti sonra... - GündemDans edince yırtacağını sandıMahallesindeki markete balyozla girip hırsızlık yaptı savunması yok artık dedirtti - GündemBalyozla hırsızlık yaptı, savunması pes dedirttiSarıyer'de gecekondu alev alev yandı! Yaşlı kadını komşusu kurtardı - GündemKüle dönen evde alevlerin ortasında kaldıİçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da 373 kilo kokain ele geçirildi - Gündemİçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da 373 kilo kokain ele geçirildi
Sonraki Haber Yükleniyor...