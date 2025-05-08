İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Özgür Özel'in korumaları ifade verecek

Özgür Özel'in saldırıya uğraması sonrası İçişleri Bakanlığı 2 müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, olay yerindeki emniyet mensupları, görevli personel ve Özel'in korumalarıyla konuşacak.

CHP lideri Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninden çıkarken sabıkalı Selçuk Tengioğlu'nun saldırısına uğradı. Tengioğlu saniyeler içinde gözaltına alınırken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Özel'e yönelik saldırıya ilişkin 2 müfettiş görevlendirildi.

İFADELER ALINACAK RAPOR HAZIRLANACAK

Bakanlıkça görevlendirilen müfettişler, olayın araştırılması için orada bulunan emniyet mensupları, görevli personel ve Özgür Özel'in korumalarıyla görüşecek.

İfadelerin alınmasının ardından rapor hazırlayacak olan ilgili müfettişler, herhangi bir ihmal tespit edilmesi halinde soruşturma açacak.

ÖZEL'DEN 'KORUMA' AÇIKLAMASI

Öte yandan yaşanan olayın ardından Özel'in koruma zafiyeti tartışma konusu olmuştu. Saldırı sonrası "Koruma ekibi değişecek mi?" sorusu sorulurken Özel, kendisinin koruma ekibinde bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Özel, "Ancak bundan sonraki süreçte daha dikkatli bir koruma kalkanı oluşturulacak” ifadelerini kullandı.