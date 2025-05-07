Selçuk Tengioğlu'nun GBT'si mi silindi? Gündem olan iddiaya jet cevap

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun GBT'sinin silindiği iddialarını yalanladı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Özgür Özel’e saldıran ve daha önce kasten cinayetten hüküm giyen S.T.’nin GBT'si silinmiş" şeklindeki iddialar yalanlandı.

"İDDİALAR DEZENFORMASYONDUR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T.'nin 16 Aralık 2024 tarihinde Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu haberlerde geçen, bu ihbarın ardından emniyet güçlerince şahsın GBT sorgusunun yapıldığı ve 'olumsuz bir duruma rastlanmadığı' şeklindeki iddialar dezenformasyondur" denildi.

"GBT BİLGİLERİ SİSTEME İŞLENDİ"

Açıklama şu ifadelerle devam etti: "Haber içeriğinde paylaşılan tutanağın emniyet birimlerine değil, İBB İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik şirketine ait olduğu tespit edilmiştir.

S.T. isimli şahsın 2024'teki ihbarının ardından yapılan GBT incelemesinde aranan şahıs olmadığı, ‘Kasten Öldürme’ suçundan kaydı bulunduğu, Terörle Mücadele Dairesi (TEM) arşivinde kaydının olmadığı tespit edilmiş ve tutanak zaptına GBT bilgileri işlenmiştir. İddia edilenin aksine herhangi bir şekilde şahsın GBT’sinin silinmesi söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."