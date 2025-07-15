‘İhanet çetesi’ pusuda! 9 yılda 113 bin FETÖ'cü...

Darbe girişiminden bu yana 113 bin 837 hain tutuklandı. Terör örgütüne ait milyarlarca liralık mal varlığı donduruldu. Kamu kurumlarına sızıp tekrar güç kazanmak isteyen FETÖ’cülere operasyonlar düzenleniyor. TSK’daki kriptolara da göz açtırılmıyor.

FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı bedenini kurşunlara siper ederek millî iradeye sahip çıkan milletin 15 Temmuz direnişinin bugün 9. yıl dönümü… FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma dolayısıyla 700 binden fazla kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yargılamalar sonunda 125 bin 456 kişi hakkında mahkumiyet, 357 bin 205 kişi hakkında takipsizlik, 104 bin 448 kişi hakkında ise beraat kararı verildi. Şu anda ceza infaz kurumlarında FETÖ’den mahkum olan yaklaşık 8 bin hükümlü bulunuyor. “Gaybubet” olarak adlandırılan hücre evlerine bugüne kadar düzenlenen yüzlerce operasyonda yaklaşık 5 bin örgüt mensubu yakalandı.

TSK’DAN 24 BİN İHRAÇ

Öte yandan son verilere göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana silahlı kuvvetlerden ihraç edilen personel sayısı 23 bin 969’u bulurken, rütbesi geri alınan emekli personel sayısı 2 bin 236. Toplamda 26 bin 205 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi tesis edildi. Emniyetten ihraç edilenlerin sayısı ise 40 bini buldu. 2016 yılında 16 bin 176 hâkim ve savcı görev yapıyordu. HSK tarafından yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda FETÖ ile irtibat veya iltisakı tespit edilen 4 bin 6 kişi ihraç edildi. İki yıl süren OHAL döneminde ise toplamda 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edildi.