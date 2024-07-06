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İhaneti öğrenen genç kız deliye döndü! Önce darbetti sonra bıçakladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kağıthane Şirintepe, Şiddet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da genç bir kız, yakın arkadaşıyla kendisini aldattığını öğrenen sevgilisine saldırdı. Gözü dönen genç kız şahsı bacağından bıçaklarken o anlar kamera ile görüntülendi.

Kağıthane Şirintepe'de geçtiğimiz ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, E.K. (17) ile Ömer K. (22) bir süre önce tanışıp sevgili oldu.

İHANETİ ÖĞRENİNCE YIKILDI

Ancak Ömer K., E.K.'nın yakın arkadaşıyla sosyal medyada konuşmaya başladı. Bunu öğrenen E.K., sevgilisi Ömer K. ile buluşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra gelen Ömer K. ile sevgilisi E.K. konuşmaya başladı. Sevgilisine, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını söyleyen E.K. öfkeden deliye döndü.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Çıkan tartışmada Ömer K., sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak E.K., sevgilisini genci önce darbetti ve bacağından bıçakladı. Olayın ardından can havliyle uzaklaşan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Gencin olayla ilgili sevgilisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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