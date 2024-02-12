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    • İhlas’a Geçiş Sınavı’na katılım yüksek oldu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İhlas’a Geçiş Sınavı’na katılım yüksek oldu
    İhlas, İhlas Koleji, Sınav, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İhlas Koleji tarafından düzenlenen İhlas’a Geçiş Sınavı (İGS) yoğun katılım ile gerçekleşti.

    İki oturumda düzenlenen sınav; İhlas Kolejinin Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde gerçekleştirildi. İGS’de başarıya ulaşan öğrenciler başarı derecelerine göre belirlenen indirimler kazanacaklar. Sınava katılan öğrenciler sınav sonuçlarına İhlas Kolejinin internet adresinden (www.ihlaskoleji.k12.tr) ulaşabilecekler.

    "YENİ ŞAMPİYONLARI İHLAS KOLEJİNE KAZANDIRMAK İÇİN HEYECANLIYIZ"

    İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas’a Geçiş Sınavı’na katılımlarından dolayı tüm öğrenci ve velilere teşekkür etti. Katılımın her zamanki gibi yüksek düzeyde olduğunu belirten Yeltekin, yeni şampiyonları İhlas Kolejine kazandırmak için heyecanlı olduklarını ifade etti.

    İhlas’a Geçiş Sınavı’na katılım yüksek oldu

    "BAŞARILI ÖĞRENCİLERE YÜZDE 100'E VARAN İNDİRİMLER VERECEĞİZ"

    Sınava giren öğrencilere başarı derecelerine göre önemli indirim avantajları sağlayacaklarına vurgu yapan Yeltekin, “Başarılı öğrencilere yüzde 100’e varan indirimler vereceğiz. Sağlayacağımız bu indirimlerle tüm öğrenciler için İhlas Kolejinin kapılarını sonuna kadar açacağız. Sonuçlar açıklandıktan sonra tüm velilerimizi indirim oranlarını öğrenmelerini için kampüslerimize bekliyoruz” dedi.

    Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İhlasİhlas KolejiSınav
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