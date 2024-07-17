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İki otomobil çarpıştı;1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İki otomobil çarpıştı;1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Fransız uyruklu 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı.

Fethiye'de Fransız uyruklu N.L. idaresindeki 34 HBK 673 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek Tüneli çıkışındaki kavşakta, D.A. yönetimindeki 09 K 6044 plakalı otomobille çarpıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürücüler ile 5'i Fransız uyruklu, 11 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Fethiye ve Dalaman ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Fransız uyruklu 12 yaşındaki E.A. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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