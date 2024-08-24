İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: 3 ölü, 3 yaralı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada 3 kişi de yaralandı.

Yozgat'ta H.B. (31) idaresindeki 38 KP 364 plakalı otomobil, Boğazlıyan-Devecipınar köyü yolunda M.K. (51) yönetimindeki 07 AFA 068 plakalı otomobille çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada sürücü H.B. ile aynı araçta bulunan F.B'nin (24) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer sürücü ile 3 kişi de Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İ.K. (70) de kurtarılamadı.