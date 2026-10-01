Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

İmamoğlu davasında 4 sanığa tahliye

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İmamoğlu davasında 4 sanığa tahliye
Başlık Resmiİmamoğlu davasında 4 sanığa tahliye

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının 91'inci duruşmasında aylık tutukluluk incelemesi tamamlandı. Mahkeme, 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verirken duruşmayı 5 Ekim Pazartesi gününe erteledi.

Kaydet
|

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının 91'inci duruşması tamamlandı. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada mahkeme heyeti, verilen aranın ardından tutukluluk incelemesine ilişkin ara kararını açıkladı.

4 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI

Mahkeme, tutuklu sanıklar muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar ve iş insanı Turgay Tokdemir hakkında tahliye kararı verdi.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, duruşmanın devamına ilişkin yaptığı açıklamada, celsenin yaklaşık iki hafta içerisinde kapatılmasının planlandığını belirterek yeniden değerlendirme yapılacağını söyledi.

Aylan, “Pazartesi savunmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Duruşmanın, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 5 Ekim Pazartesi gününe ertelendiği bildirildi.

ÖNERİLEN HABERLER
İBB davasında 380 milyonluk rüşvet itirafı: Ekrem İmamoğlu
GÜNDEM

İBB davasında 380 milyonluk rüşvet itirafı: Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti

53 TUTUKLU SANIK KALDI

Yargılama sürecinde birleşen dosyalarla birlikte bugüne kadar 63 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Son tahliyelerin ardından davada 53 tutuklu sanık bulunuyor.

Öte yandan duruşmalar kapsamında toplam 290 tutuksuz sanığın savunmasının tamamlandığı belirtildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.