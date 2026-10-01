İmamoğlu davasında 4 sanığa tahliye
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının 91'inci duruşmasında aylık tutukluluk incelemesi tamamlandı. Mahkeme, 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verirken duruşmayı 5 Ekim Pazartesi gününe erteledi.
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının 91'inci duruşması tamamlandı. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada mahkeme heyeti, verilen aranın ardından tutukluluk incelemesine ilişkin ara kararını açıkladı.
4 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI
Mahkeme, tutuklu sanıklar muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar ve iş insanı Turgay Tokdemir hakkında tahliye kararı verdi.
Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, duruşmanın devamına ilişkin yaptığı açıklamada, celsenin yaklaşık iki hafta içerisinde kapatılmasının planlandığını belirterek yeniden değerlendirme yapılacağını söyledi.
Aylan, “Pazartesi savunmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Duruşmanın, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 5 Ekim Pazartesi gününe ertelendiği bildirildi.
53 TUTUKLU SANIK KALDI
Yargılama sürecinde birleşen dosyalarla birlikte bugüne kadar 63 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Son tahliyelerin ardından davada 53 tutuklu sanık bulunuyor.
Öte yandan duruşmalar kapsamında toplam 290 tutuksuz sanığın savunmasının tamamlandığı belirtildi.