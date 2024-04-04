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Haberler > Gündem > İmamoğlu mazbata töreninde ilan etti: Beton kanal projesi hayata geçmeyecek

İmamoğlu mazbata töreninde ilan etti: Beton kanal projesi hayata geçmeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İmamoğlu mazbata töreninde ilan etti: Beton kanal projesi hayata geçmeyecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeniden İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de mazbata töreninde konuştu. İmamoğlu Kanal İstanbul projesini belirterek "Beton kanal projesi hayata geçmeyecek." dedi.

 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de düzenlenen mazbata töreninde açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"İstanbul'u dünya şehri yapma hedefine çok yakınız.

Seçmenin mesajını iktidar okumalı. 2019'dan yeterli dersi almadılar

Beton kanal projesi hayata geçmeyecek."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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