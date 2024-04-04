İmamoğlu mazbata töreninde ilan etti: Beton kanal projesi hayata geçmeyecek
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yeniden İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de mazbata töreninde konuştu. İmamoğlu Kanal İstanbul projesini belirterek "Beton kanal projesi hayata geçmeyecek." dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de düzenlenen mazbata töreninde açıklamalarda bulunuyor.
İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
"İstanbul'u dünya şehri yapma hedefine çok yakınız.
Seçmenin mesajını iktidar okumalı. 2019'dan yeterli dersi almadılar
Beton kanal projesi hayata geçmeyecek."
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi