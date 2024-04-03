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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

31 Mart'taki yerel seçimleri kazanarak yeniden İBB Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı. Mazbata töreni sonrası bir açıklama yapan İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığının ikinci dönemine resmen başladı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"16 milyonun mazbatası aslında bu. Bunun sorumluluğu çok büyük. Bunu çok derinden hisseden birisiyim. Allah beni bu şehrin vatandaşlarına, ülkemizin vatandaşlarına ve hatta insanlığına beni mahçup etmesin.

Böylesi bir şehrin her insanından faydalanmanın daha yukarıya taşımak konusunda kararlı ve istekliyiz. Bu işin emenatçisi olduğunu bilen bir anlayışa sahibim. Daha da iyi bir 5 yıl geçireceğimize eminim.

Dualarıyla bize katkı sunan nice insanlarımız, partimizin her bireyi başta Genel Başkanımıza olmak üzere, emekçisine herkese tek tek teşekkür ediyorum. Büyük bir emek var bunun arkasında."

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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