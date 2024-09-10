İmamoğlu'ndan siyasi yasak davasıyla ilgili sürpriz dilekçe

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan dava nedeniyle verilen siyasi yasak kararına karşı harekete geçti. İmamoğlu İstinaf'a verdiği dilekçe ile davanın AYM'ye gitmesini talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı özel bir televizyon kanalında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiası üzerine dava açılmıştı.

"BU MİLLET AYAĞA KALKAR" DEMİŞTİ

2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen, ayrıca istinafa giden dava süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan İmamoğlu, "İstinaf hakkımda ceza versin, iktidar Yargıtay karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar. Bu milletin iradesine karşı yargı ile bir müdahale yapan aklın, İstinaf olumsuz bir karar versin, bu iktidar Yargıtay'daki kararın sonucu göremeden gider." demişti.

ADALET BAKANI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Gündem olan sözlerin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu'nun sözlerine "Kimse yargıya parmak sallayamaz" diyerek tepki göstermişti. İmamoğlu ise "Ben yargıya parmak sallamadım sana salladım" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN SİYASİ YASAK DAVASIYLA İLGİLİ DİLEKÇE

Dava süreci takip edilirken İmamoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun İstinaf'a dilekçe verdiğini ve ilk derece mahkemesinde verilen cezanın Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade ettiğin söyledi. İmamoğlu tarafı, dosyanın AYM'ye gitmesi gerektiğini savunuyor.