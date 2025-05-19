İmamoğlu'nun diploma skandalını ortaya çıkarmıştı: Ozan Özcan yaşadıklarını anlattı

İmamoğlu'nun usulsüz diploma olayını ortaya çıkarıp suç duyurusunda bulunan Ozan Özcan, yaşadıklarını anlattı. Her şeyin gördüğü bir gazete haberiyle başladığını söyleyen Özcan, o süreçte kendisinin ve ailesinin aldığı tehditlerle ilgili de konuştu.

Türkiye gündemine oturan usulsüz diploma skandalının ortaya çıkaran Ozan Özcan, gazetede okuduğu haberle usulsüzlüğü araştırmaya başladığını anlattı.

Özcan yaptığı açıklamada, seçimler öncesi bir gazetede gördüğü haber sonrası İmamoğlu hakkında araştırma yapmaya başladığını dile getirerek, "Sonrasında araştırmaya başladım, Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi yazıyordu, zaten Kıbrıs olunca şüphelendim. Daha sonra YÖK denkliğinin olmadığını fark ettim. İmamoğlu Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi'nden 1990 yılında geçiş yapıyor ancak bu üniversitenin YÖK denkliği 1993 yılında veriliyor.

Ben bunu gördüm, usulsüzlük olduğu çok belliydi. Sonrasında suç duyurusunda bulundum. Kendisi de Girne Amerikan Üniversitesi'nde okumasına rağmen Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak geçiş yapmış. Suç duyurusundan sonra soruşturma açıldı, kamu davasına döndü ve verdiğim hukuki mücadeleyi kazandım" dedi.

"ANNEMİ, AĞABEYİMİ UZUN NAMLULU SİLAHLA TEHDİT ETTİLER"

Soruşturmanın başlamasının ardından sürekli tehdit mesajları aldığını ifade eden Özcan, "Daha sonra da tehditlerin dozu arttı, annemi ve ağabeyimi uzun namlulu silahla tehdit ettiler. Bana gelen birçok tehdit vardı. Sesimi duyurdum, devlet de yardımcı oldu. Tehditlerden sonra vazgeçmeyi düşünmedim ama umudum kırıldı. Ben bir hukuk mücadelesi veriyordum ve bu mücadeleyi üniversite mezunu olarak veriyorum. Diğer üniversite mezunu arkadaşlar sokaklara çıktılar. Ben aslında onların hakkını da korudum ama karşılığında tehditler yaşandı ama asla pişman değilim" ifadelerini kullandı.