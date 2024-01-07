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    İnegöl'de kaybolan Yusuf Kavuk, Bilecik'te ormana gömülü bulundu

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde 6 aydır kayıp olan gencin cesedi, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

    İnegöl&#039;de kaybolan Yusuf Kavuk, Bilecik&#039;te ormana gömülü bulundu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde 6 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 1 çocuk babası 31 yaşındaki Yusuf Kavuk’u bulmak için çalışma başlattı. Çalışmasını genişleten ekipler, yaptıkları araştırma sonrasında Kavuk’un öldürüldüğünü tespit etti. Bir şüpheliyi gözaltına alınan polis ekipleri, sorgu sonrasında cesedin gömüldüğü Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere Köyü yakınlarında olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonrasında belirtilen alan kazıldı ve Yusuf Kavuk’a ait kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BursaÖlüCinayetKayıp
    Haberler > Gündem > İnegöl'de kaybolan Yusuf Kavuk, Bilecik'te ormana gömülü bulundu
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