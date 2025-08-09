'İnşaat' yalanı deşifre oldu! Küllerden otel değil ağaçlar yükseliyor

Sahil kesimlerinde çıkan her orman yangınından sonra karamsar bir şekilde “Buralara otel yapılacak. O yüzden yakıldı” kara propagandası İzmir ve Muğla’dan gelen iki güzel haberle deşifre oldu.

16 YILDA ESKİ HALİNE DÖNDÜ

İzmir’in Bornova ilçesi Çiçekli Mahallesi’nde 17 Temmuz 2009’da çıkan yangının küle çevirdiği alan, 16 yılda eski hâline döndü. Yangının zarar verdiği 175 hektar alanda Orman Genel Müdürlüğünce 100 bin kızılçam, servi, akasya, fıstıkçamı, defne, iğde fidanı toprakla buluşturuldu. Farklı türden bitkiye ait 300 kilogram tohum serpildi. Dikimlerin ardından büyüyen genç fidanların bakımı 16 yıl boyunca takip edildi. Bölgede en yaygın olan kızılçamların geçen sürede dip çapları 12-16 santimetre, boyları ise 4 metreye kadar ulaştı.

ÜZERİNDEN 4 YIL GEÇTİ

Yine benzer şekilde Muğla’nın Marmaris ilçesinde 2021 ve 2022’de çıkan orman yangınları sırasında tedavüle sokulan aynı yalan, bölgeden gelen haber ve görüntülerle tekrar çürütüldü. Marmaris Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde 29 Temmuz 2021’de başlayan ve birçok noktada etkili olan yangının üzerinden 4 yıl geçti.

Bördübet Küfre Koyu’nda 21 Haziran 2022’de kundaklama sonucu çıkan yangın ise 25 Haziran’da tamamen kontrol altına alınabildi. Dört gün devam eden yangında 4 bin 392 hektar alan zarar gördü.

Yanan ağaçların sahalardan alınmasının ardından, ağaçlandırma ve silvikültürel (orman yetiştirme) çalışmalarının yapıldığı aşamaya geçildi. Yanan 4 bin 392 hektar alanın 930 hektarlık bölümünde doğal, 2 bin 630 hektarlık bölümünde suni gençleştirme (arazi hazırlığı yapılarak tohum serpme yöntemi) yöntemi uygulandı. 600 hektarlık bölümde fidan dikimi yapılırken, aşırı kayalık ve eğimli arazi yapısına sahip 232 hektarlık kısımda ise tohum takviyesi gerçekleştirildi. Bölgede dikilen fidanların boyu yer yer 60 santimetreyi aştı.