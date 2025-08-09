Sahte E-İmza'nın gizli beyni! Çetenin şifresi Alex'le çözülecek

GAMZE ERDOĞAN - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte e-İmza soruşturmasında organize suç örgütüne ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Kamu kurumlarının dijital altyapısını hedef alarak sahte e-İmzalarla milyonlarca liralık vurgun yapan ve liderliğini Ziya Kadiroğlu’nun yaptığı çetenin yapısı deşifre oldu. Soruşturma kapsamında, örgütün sahte e-İmza, kimlik ve diploma üretiminin yanı sıra uyuşturucu kuryeliği yaptığı, bazı bürokratların kimlik bilgilerini ele geçirerek resmî belgeler hazırladığı tespit edildi.

Tanık ifadelerine göre “Alex” kod adını kullanan Gökay Celal Gülen’in örgütün bilişim altyapısını yönettiği, sistemlere müdahale ederek sahte belgelerle çok sayıda kişinin sınav sonuçlarını değiştirdiği belirlendi. Operasyonda, örgüte lojistik destek sağlayan, kimlik temin eden, sınav sistemine müdahale eden ve taşıyıcılık yapan birçok şüphelinin de kimliği ortaya çıkarıldı.

YURT DIŞI BAĞLANTILI

Fenerbahçeli Alex de Souza’dan esinlenerek kendine ‘Alex’ ismini veren Gökay Celal Gülen’e sadece çetenin elebaşları Alex diyor, diğerleri ise Murat diye hitap ediyor. Ankara ve İstanbul’da ofisleri olduğu, yurt dışı ile yakın bağlar kurduğu biliniyor. Çetenin arkasını toplayan ve 88 sayfa ifade veren Alex’ten alınan bilgilerle operasyonun genişleyebileceği kaydediliyor.

“ZİYA KADİROĞLU VE ALEX BİRLİKTE İŞ YAPAR”

İddianamede yer alan ifadelere göre, Ziya Kadiroğlu’nun “elim-ayağım” dediği Mihyeddin Yakışır, “Ziya Kadiroğlu isimli şahsın Ankara Ulus’ta TUZEM Akademi isimli iş yeri bulunmaktadır. Burada kendisinin kullandığı basım makinası mevcuttur. Aynı zamanda burasını ofis olarak kullanmaktadır. Ayrıca bu ofiste Alex isimli şahıs ile birlikte çalışmaktadır. Alex isimli şahsı ben gördüm, fotoğrafını gösterirseniz tanırım. Ziya Kadiroğlu ve birlikte iş yaptığı Alex isimli şahıs başkalarına ait sahte kimlik düzenlemek, e-İmza çıkarmak ve bu belgelerle birçok kurumun sistemlerine e-İmza ile erişim sağlamaktadırlar. Ayrıca aranan kişilere sahte kimlik belgesi de düzenlemektedirler” dedi.