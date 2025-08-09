Arap takımlarından sonra İngiliz devi de devreye girdi! En-Nesyri piyangosu

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Al Shabab ve Al Hilal’i peşinden koşturan Youssef En Nesyri’ye West Ham talip oldu. Premier Lig ekibi sarı lacivertlilerin kapısını 40 milyon avroyla çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’nin geçen sezon devre arasından beri Jose Mourinho’nun vetosu sebebiyle elden çıkaramadığı Youssef En Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle sarı lacivertlilerden ayrılabilir.

Zira, devre arasında Al Nassr’ın 30 milyon avroluk teklifini reddeden, yaz boyunca Al Hilal ve Al Shabab’ın 35 milyon civarı sunumlarına kapıyı kapatan Fenerbahçe’nin 40 milyon avro hayalini West Ham gerçeğe döndürmeye hazır.

Fichajes’in haberine göre, Premier Lig ekibinin hocası Graham Potter, Faslı yıldızın transferinde ısrarcı.

RAKAM YÜKSELEBİLİR

Ayrılmak isteyen En Nesyri’nin West Ham fırsatını değerlendirmek istediği, Fenerbahçe’nin de 40 milyon avroyu kabul edeceği öğrenildi. Jose Mourinho’nun “Oyuncu almadan oyuncu vermem” mottosu sarı lacivertlileri zorlayacak görünse de F.Bahçe’nin bu teklifi kaçırmayacağı belirtiliyor.

Bu arada West Ham’ın masaya koyduğu rakamın Arap ekiplerini de harekete geçirebileceği ve En Nesyri’nin daha da yüksek bir bedelle ayrılabileceği beklentisi de var. Öte yandan kulüp Lincoln Henrique’nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

KEREM OLMAZSA OKAFOR

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu ile anlaşan ancak henüz Benfica’nın inadını kıramayan Fenerbahçe, transferde çıkabilecek bir aksaklığı göz önünde bulundurarak alternatifini hazırladı. Sarı lacivertliler eğer Kerem’in işini bitiremezse, Milan’ın 25 yaşındaki İsviçrelisi Noah Okafor’a imza attıracak.

