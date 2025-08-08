Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin sözleşmesi feshedildi.
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten ayrılıkla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
