Hukukçu Orallı, Özel'in VIP minibüsünü değerlendirdi: Örgüt elebaşının aracını kullanmak suça ortaklık

HABER MERKEZİ -Özel, aracı kullanmadığını iddia etse de belgeler aksini gösteriyor. Özel’in 34 AKT 500 plakalı zırhlı ve bomba battaniyeli aracı, yaklaşık 1 buçuk yıl boyunca makam aracı olarak kullandığı ortaya çıktı. Suç örgütü liderine ait aracın Özel tarafından kullanılmasını değerlendiren Hukukçu Levent Ersin Orallı, söz konusu iddianın kamuoyunda çıkar ilişkisi veya gizli anlaşma algısı oluşturacağını söyledi.

Orallı, “Hukuken suç teşkil etme meselesi savcılık tarafından değerlendirmeye tabi tutulmak ile birlikte, siyasi meşruiyet açısından büyük bir güven kaybı doğuracaktır. Siyaset etiğinde, liderlerin topluma güven verecek biçimde davranması esastır. Suç örgütü lideriyle herhangi bir maddi veya sembolik bağlantı, bu ilkeyi ihlal eder. Siyaset, yalnızca ‘suçlu olup olmamak’ değil, ‘öyle görünmemek’ üzerine de kurulur” ifadelerini kullandı.

Hukukçu Orallı, şöyle konuştu: