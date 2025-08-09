Hukukçu Orallı, Özel'in VIP minibüsünü değerlendirdi: Örgüt elebaşının aracını kullanmak suça ortaklık
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş’ın makam aracının CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kullanılması tartışma konusu oldu.
HABER MERKEZİ -Özel, aracı kullanmadığını iddia etse de belgeler aksini gösteriyor. Özel’in 34 AKT 500 plakalı zırhlı ve bomba battaniyeli aracı, yaklaşık 1 buçuk yıl boyunca makam aracı olarak kullandığı ortaya çıktı. Suç örgütü liderine ait aracın Özel tarafından kullanılmasını değerlendiren Hukukçu Levent Ersin Orallı, söz konusu iddianın kamuoyunda çıkar ilişkisi veya gizli anlaşma algısı oluşturacağını söyledi.
Orallı, “Hukuken suç teşkil etme meselesi savcılık tarafından değerlendirmeye tabi tutulmak ile birlikte, siyasi meşruiyet açısından büyük bir güven kaybı doğuracaktır. Siyaset etiğinde, liderlerin topluma güven verecek biçimde davranması esastır. Suç örgütü lideriyle herhangi bir maddi veya sembolik bağlantı, bu ilkeyi ihlal eder. Siyaset, yalnızca ‘suçlu olup olmamak’ değil, ‘öyle görünmemek’ üzerine de kurulur” ifadelerini kullandı.
Hukukçu Orallı, şöyle konuştu:
“Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) doğrudan ‘araç kullanma’ suç olarak düzenlenmiş olmasa da TCK madde 220 suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya üye olma kapsamında delil olarak değerlendirilebilir. Eğer araç, yolsuzluk veya kara para aklama yoluyla elde edilmişse, TCK madde 282 suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama açısından da değerlendirme yapılabilir. Burada kritik husus, siyasinin aracın kime ait olduğunu bilip bilmediği ve bu kullanımın ‘bilinçli’ olup olmadığıdır. Bilinçli ise suçun unsurları açısından önem kazanır. Araç, soruşturma dosyasında suç delili veya suçtan elde edilen gelir olarak görünüyorsa, müsadere veya tedbir konusu olabilir. Bu da siyasinin adli süreçte tanık, şüpheli veya sanık sıfatıyla yer almasına yol açabilir.”